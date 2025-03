Joaquín Prat no es talla i respon a unes acusacions directes de Verónica Dulanto.

Joaquín Prat ha entrat a respondre a Verónica Dulanto després del que va passar a 'Tardear' el dia anterior. Al programa de sobretaula, la presentadora, juntament amb Kike Quintana, va fer uns comentaris sobre els seus gestos i expressions durant les connexions entre 'Vamos a ver' i 'Tardear'. És per això que Joaquín Prat va deixar clara la seva postura en acomiadar-se del programa, en una intervenció que no va passar desapercebuda.

Cal destacar que les connexions entre ambdós programes no estan exemptes d'imprevistos, i aquesta vegada no va ser l'excepció. Si la setmana passada el problema va ser la manca de temps, que va deixar 'Tardear' fora de pantalla amb l'inici d'Informatius Telecinco, en aquesta ocasió els inconvenients van ser tècnics. En el tram final de 'Vamos a ver', Joaquín Prat donava pas a Verónica Dulanto perquè avancés els continguts del seu espai, però el so li va jugar una mala passada.

Enmig de la connexió, el micròfon de Verónica Dulanto va començar a fallar, fins al punt que la seva veu amb prou feines s'escoltava correctament. "Ai, què ha passat? No se'm sent em diuen. Hola?", va reaccionar la presentadora mentre intentava ajustar el seu micròfon.

| Mediaset

Va ser llavors quan Joaquín Prat va llançar un comentari que va semblar anar dirigit a les crítiques rebudes el dia anterior. "És que després diu Kike Quintana que faig cares, cony, si és que no t'estic sentint", va expressar amb sinceritat. Mentrestant, Verónica Dulanto intentava confirmar si la connexió s'havia restablert: "No em sents?".

Atès que els problemes de so persistien, Joaquín Prat va optar per tancar l'assumpte amb un comiat directe. "Un petó Vero, no hem escoltat res", va afirmar, deixant clar que la comunicació no havia estat efectiva.

En un intent per suavitzar la situació, Sandra Aladro va intervenir per aportar una solució pràctica: "Millor ho veiem després". Finalment, Joaquín Prat va tancar el programa amb el seu habitual comiat: "Feliç tarda, feliç dimecres de cendra, es queden amb Informatius Telecinco".

En audiències, aquest dimecres, 'Vamos a ver' va ser líder de la seva franja d'emissió amb un 13,7% de quota i 535.000 seguidors. A més, el programa de Joaquín Prat, que va congregar 1.312.000 espectadors únics, va pujar al 14,5% en target comercial.