Amenacen una reportera d''Apatrullando' en ple reportatge: 'Te la rompo'

El periodisme d'investigació sovint comporta riscos, una cosa que l'equip d''Apatrullando' ha tornat a comprovar en la seva última emissió. La reportera Sara Solomando va viure moments de gran tensió mentre cobria el problema dels cultius il·legals de marihuana a Espanya. En aquest episodi, el programa va desplegar el seu equip a ambdues províncies per documentar la magnitud d'aquesta activitat il·lícita.

Jalis de la Serna investigava al nord de Granada, mentre Sara Solomando es va traslladar a Toledo, on es desenvolupava un important operatiu policial. Des del primer moment, la periodista es va topar amb una comunitat hermètica i poc disposada a parlar. "Parla amb la policia, amb els xivatos. Que te'n vagis", li van dir quan va intentar entaular conversa. L'hostilitat va augmentar quan, en allunyar-se, va sentir un crit amb una clara reivindicació: "La gent es guanya la vida com pot".

D'aquesta manera, Sara Solomando va aconseguir parlar amb un jubilat, l'únic que va accedir a intercanviar unes paraules. No obstant això, aquest va negar conèixer l'existència dels cultius il·legals o de la recent batuda duta a terme per la policia. Buscant més testimonis, la periodista es va dirigir a un bar del lloc, però el seu accés va ser impedit de manera abrupta. Tot just va sostenir la porta quan una veu la va detenir amb fermesa: "A la puta calle, aquí no entres amb la càmera".

| Atresmedia

Davant el seu intent de comprendre el motiu a 'Apatrullando', la resposta va ser encara més agressiva: "Perquè te la trenco. No pots entrar amb la càmera, a la puta calle". Sara Solomando va intentar calmar la situació proposant ingressar sense equip de gravació, però la negativa va ser encara més taxativa: "A la puta calle, aquí no entres amb la càmera perquè no em surt dels coll*** a mi".

"No es posi tan agressiu, no hi ha necessitat", va replicar la reportera d''Apatrullando', encara que la fermesa de l'home la va obligar a desistir. Sense mostrar por, però visiblement contrariada per l'hostilitat de l'ambient, va decidir abandonar la zona. "No només no ens volen parlar, sinó que, com heu pogut veure, ens fan fora i no precisament de bones maneres", va concloure davant les càmeres.