Un descobriment d'Ana Garcés dona un gir de 180º al que es coneix sobre 'La Promesa'

El misteri s'intensifica a 'La Promesa' amb el descobriment d'una taca de sang en una catifa oculta a l'habitació secreta del palau. La sèrie de La 1 continua atrapant la seva audiència amb trames intrigants que mantenen en suspens els seus seguidors. De fet, els seguidors de 'La Promesa' no han trigat a especular sobre els esdeveniments més recents.

D'aquesta manera, Jana, personatge d'Ana Garcés, juntament amb Curro, ha confirmat que els objectes i cartes trobats a l'habitació secreta van pertànyer a la seva mare, Dolores. Des que Pía i Teresa li van revelar l'existència de l'amagatall, Jana no ha cessat en el seu afany per desentranyar la veritat sobre el destí de la seva mare. En una de les seves visites a l'estança, l'ex donzella del palau es va adonar d'una catifa enrotllada en un racó.

En examinar-la, va notar que el terra mostrava una marca desgastada, cosa que indicava que havia romàs en aquell lloc durant molts anys. La seva sorpresa va ser majúscula quan, en col·locar-la novament al seu lloc, va descobrir una inquietant taca de sang. El seu primer pensament va ser que pertanyia a la seva mare, però aviat va descartar aquesta idea després de reflexionar sobre les circumstàncies de la seva mort i compartir els seus dubtes amb Pía.

| RTVE

"Al principi vaig pensar que podria ser de la nostra mare, de quan va donar a llum. També vaig arribar a pensar que podria ser de quan la van disparar, però també ho vaig descartar perquè va ser a boca de canó i va morir a l'acte. Em vaig posar a repassar un manual de medicina i em vaig adonar que aquesta sang no podria ser de la nostra mare perquè si la taca tingués tants anys, hauria de tenir un color marró", va explicar Jana, personatge d'Ana Garcés, a Pía.

Aquest descobriment ha disparat les especulacions entre els seguidors de 'La Promesa'. Els fans han començat a formular les seves pròpies teories sobre la identitat de la persona la sang de la qual va quedar impregnada a la catifa.

Una de les hipòtesis més populars suggereix que la sang podria pertànyer a Tomás, el fill d'Alonso i germà bessó de Catalina. Va ser assassinat en el primer episodi per Cruz, que va utilitzar un obrecartes com a arma. La Marquesa, amb l'ajuda de Petra, es va desfer de la catifa tacada de sang del seu dormitori. No obstant això, alguns espectadors de 'La Promesa' han revisat les imatges de l'episodi i han constatat que la catifa en qüestió no és la mateixa.

Una altra teoria apunta que la víctima podria ser la Baronesa de Grazalema. Doña Elisa va abandonar el palau emportant-se l'herència del Baró de Linaja, cosa que va desfermar la ira de Cruz, que va prometre venjança. Aquesta possibilitat pren força si es té en compte que Cruz també està en possessió del maletí ple de diners que Vera va portar a 'La Promesa' mentre fugia del seu pare. En un moment en què els Luján travessen una crisi econòmica devastadora, la presència d'aquests diners en mans de Cruz desperta interrogants sobre les seves veritables intencions a 'La Promesa'.