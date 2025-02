La amenaza de Alain Hernández que afecta a toda la familia en 'Sueños de Libertad'

Después de que Andrés se enterara de que fue su hermano quien le incriminó falsamente por el asesinato de Víctor, las cosas se han puesto muy tensas en la casa de la Reina. El pequeño ha amenazado con ir a la policía, y la cosa con Jesús les ha llevado a las manos... De hecho, Damián ha recibido un golpe también en 'Sueños de Libertad'.

"Menos mal que tu madre ya no está para ver como ha quedado esta familia", no dudó en decir Damián, personaje de Nancho Novo en 'Sueños de Libertad'. "Ese el problema, que ella no está, porque, de estar, las cosas no hubieran llegado a estos extremos. Ella era mucho más justa que usted en el trato hacia nosotros y usted siempre ha mirado a mi hermano por encima de los demás", respondía Jesús, interpretado por Alain Hernández.

Finalmente, el patriarca se ve obligado a tomar una difícil decisión en 'Sueños de Libertad': quiere que Jesús se marche de casa. Solo complica las cosas entre la familia y no puede más: "Quiero que te vayas, que salgas de mi casa, y a poder ser, hoy mejor que mañana", le dijo muy seriamente.

| Atresmedia

Jesús, personaje de Alain Hernández en 'Sueños de Libertad', se ha quedado helado, ya que no se esperaba esa reacción de su padre. "¿Esa es la condición que le ha puesto Andrés para mantener la boca cerrada?", preguntó el mayor de La Reina. Algo que Damián ha negado: "Andrés no tiene nada que ver con mi decisión".

"Puede que no, pero le vuelve a favorecer, le deja el camino libre para que se vuelva a lanzar a los brazos de mi mujer", reacciona Jesús en 'Sueños de Libertad'. Unas palabras que escucha Begoña: "¿Cómo puedes ser tan rastrero?". "Aquí lo único cierto que hay es que aquí ni tu padre, ni tus hermanos, ni yo, tenemos un mínimo de compasión por alguien tan mezquino como tú", añade el personaje de Natalia Sánchez.

"Y una adúltera como tú tampoco tiene la categoría para juzgarme", sentencia Jesús. Sin embargo, Damián ha intervenido en la conversación para pararla: "Mañana, como muy tarde, te quiero fuera de esta casa". Jesús, finalmente, acepta marcharse, pero con una amenaza que agobia mucho a Begoña: "Me llevo a Julia conmigo y no volveréis a verla nunca más".