La decisió de Nancho Novo que cau com una galleda d'aigua freda a 'Sueños de Libertad'

Damià, personatge de Nancho Novo, pren mesures amb Jesús, que no sembla disposat a acceptar-les. Aquest divendres 21 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Damià i Jesús va demanar ajuda a Vaca per desestimar la investigació. Paral·lelament, el senyor Pedro va intentar aconseguir el perdó de Digna, però va criticar la proposta de pau d'Andrés. Més tard, Andrés va exposar la seva proposta empresarial i va percebre la tensió entre Damià i Jesús.

Luz es va trobar amb una persona que no esperava veure a Barcelona. Digna va prendre una decisió respecte a la proposta de Claudia d'admetre Manuela per suplir Gema a casa De la Reina. Mentrestant, Begoña va percebre el nerviosisme de María davant la propera visita de la Guàrdia Civil. Finalment, Andrés va descobrir Jesús en una situació molt compromesa.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de gener,'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicta. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant amb 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', després d'haver vist Jesús subornant un testimoni, Andrés descobreix la veritat sobre l'assassinat de Víctor. Andrés demana explicacions a María i ella desvia la culpa cap a Jesús. Luis parla amb Alberto sobre les seves pors i pren una decisió respecte a la proposta de matrimoni de Luz.

Begoña comença a treballar amb el doctor Herrera al dispensari. Doña Clara coneix Fina i intenta treure-li informació sobre Marta perquè vol saber més sobre la seva futura nora. Digna i Manuela fan bones amistats i resulta que tenen molt en comú.

Andrés està al límit amb Jesús. A més, Luis i Luz fan un gran pas en la seva relació. Damià, personatge de Nancho Novo, pren mesures dràstiques amb Jesús, però ell no sembla disposat a acceptar-les.