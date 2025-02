La decisió d'Arturo Sancho que dona un gir de 180º al seu futur a 'La Promesa'

Manuel, personatge d'Arturo Sancho, ja no amaga més les seves intencions i es reuneix amb els seus pares. Aquest dimarts 25 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel es va enfrontar a la seva mare, que no va negar el seu rebuig per Jana i també pel fill que esperaven junts. Samuel li va explicar a María Fernández la veritat dels seus orígens, però ella no el va creure. Àngela va escoltar Cruz parlant per telèfon i va confirmar que volien casar Curro amb una rica hereva.

Ana no era acceptada pel servei i Ricardo la va defensar, per la qual cosa Ana va decidir recuperar la seva relació amb ell i, juntament amb Petra, li van fer veure que el gran impediment era Pia. Les cuineres van preparar els conills que va caçar Marcelo i, per primera vegada en molt de temps, a la planta de servei van menjar una mica millor. Jana va trobar una nova línia d'investigació sobre la sang a la catifa, amb el dubte de si seria de Tomàs.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', a Cruz no li ha passat desapercebut com Àngela comença a fer i desfer al palau i li deixa les coses ben clares. Curro no va acabar de creure la història que el casarien, però Àngela ara té certeses i no cessarà fins a obrir-li els ulls. María Fernández no estava gens convençuda per la revelació de Samuel, però el sacerdot s'enginya per demostrar la veritat.

La taca de sang continua sent una incògnita per a Jana. El risc que corre és que intentant desentranyar-la floreixin altres veritats fins ara ocultes. Manuel, personatge d'Arturo Sancho, ja no amaga més les seves intencions: es reuneix amb el seu pare per dir-li que vol abandonar La Promesa.