La inesperada decisió de Juli Fábregas que dona un gir de 180º a 'La Moderna'

El capità Dávila, personatge de Juli Fàbregas, haurà de fer una detenció inesperada. Aquest dimarts 25 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, al saló de te, es va celebrar el funeral de doña Lázara, amb un Fermín destrossat, però recolzat per tots els seus empleats i amics. Qui no va aparèixer pel funeral és Emiliano, que va considerar que no seria benvingut. Ell va seguir planejant aconseguir la incapacitat de Maruja i fugir-se amb Pepita al camp.

Mentrestant, Agustín i Inés van preparar tot per gravar l'última seqüència de la pel·lícula. Era una persecució pel mercat que va comptar amb dos figurants molt especials, Esperanza i Antonia. La netejadora estava molt emocionada pel seu debut al cinema i es va esforçar per deixar el seu paper en bon lloc. A més, a Miguel li va arribar una sorprenent donació per al seu projecte de llibres en hospitals infantils.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes enfront de desembre.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Miguel vol descobrir qui hi ha darrere de la donació, però no li serà tan fàcil. Per sort, don Fermín serà clau en aquesta missió. A més, un inesperat succés farà que el rodatge es tenyeixi de negre després de tots els problemes als quals ja han hagut de fer front.

El propietari del saló de te haurà de fer front a la detenció per part del capità Dávila, personatge de Juli Fàbregas. Tot i confiar en la seva innocència, aquest té l'obligació de detenir don Fermín per ordre dels seus superiors. Cañete rep una trucada de Quico per demanar-li ajuda, i el cap de cambrers ho disposa per lliurar-lo a la justícia sense que se n'assabenti.