Gran preocupació per Xavi Lock després de l'últim succés ocorregut a 'La Promesa'

Curro, personatge de Xavi Lock, que intueix que hi ha alguna cosa darrere del que ha passat amb el doctor. Aquest dimarts 1 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock, María Castro i Marga Martínez.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Samuel va instal·lar Antoñito, completament inconscient, a la seva habitació i Lope necessitava corroborar que era el fill de Simona. El casament de Martina i Jacobo va seguir endavant, encara que la jove estava prenent decisions sense comptar amb el seu futur marit. Leocadia va prendre les regnes de 'La Promesa' amb el suport de Petra, una decisió que va sorprendre i que va posar en perill el futur de María Fernández al palau.

Per la seva banda, Manuel va confessar a Antonio i Ñica qui va ser l'autora del tret que va acabar amb la vida de Jana. Ana es va resistir a acceptar el rebuig de Ricardo i va intervenir davant Petra en defensa de María Fernández. A 'La Promesa', no només va arribar una carta inquietant d'Ayala, sinó una inquietant notícia sobre el doctor Gamarra.

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', la notícia sobre el doctor Gamarra ha deixat glaçada a la família. Però, sobretot, a Curro, personatge de Xavi Lock, que intueix que hi ha alguna cosa més darrere. Ana comença a donar suport a María Fernández en assabentar-se de la seva situació i Santos descobreix l'afinitat entre la seva mare i la donzella.

Catalina no cedeix en la seva posició amb Adriano, però Martina no es rendeix i insisteix a la seva cosina que doni al noi l'oportunitat d'explicar-se. Generosa no ha estat mai Petra, que segueix ferma en la seva intenció d'acomiadar a María Fernández. Ròmul, amb l'ajuda de Ricardo, truca a totes les portes per intentar revertir la situació de la donzella.