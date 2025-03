Cop a 'Valle Salvaje': la mort de Chechu Salgado que marca un punt d'inflexió

Gaspar, personatge de Chechu Salgado, ha mort i l'enterrament destrossa el cor de Victoria. Aquest dimarts 1 d'abril, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', tot estava a punt de canviar i Gaspar, entre deliris, va fer a Mercedes una revelació inquietant. Just abans, el que va voler és que José Luis fes alguna cosa, com ho faria per a qualsevol dels que vivien a la casa gran. A més, Victoria va creure que Matilde havia de replantejar-se el seu futur al Valle i va sorprendre el duc amb una petició molt compromesa.

Julio va acceptar la relació entre el germà i Adriana, però, mentre ella va celebrar la notícia, Rafael no se sentia capaç de gaudir del seu amor. A més no van sospitar que tot formava part d'un pla per acabar amb la seva relació des de dins. Finalment, Leonardo va marxar de 'Valle Salvaje' amb intenció d'arreglar la seva situació amb María, però també amb Bàrbara, encara que aquesta opinés el contrari.

| RTVE

En audiències, durant el mes de febrer,'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

Per la seva banda, Rafael se sent culpable pel pacte que Adriana i ell han fet amb Julio. De fet, aquest sabia que, en donar la seva aparent benedicció, sembraria el dubte i el pes moral que Rafael no pot suportar.