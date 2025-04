Atresmedia valora la producció de 'The Box', el nou reality que triomfa a Europa

Atresmedia vol continuar apostant pels formats internacionals més innovadors i sorprenents. El grup ha opcionat els drets de 'The Box', un reality show d'origen noruec que s'està convertint en tot un fenomen a Europa. El format és una barreja d'aïllament extrem, competició sense pistes i desafiaments impredictibles.

D'aquesta manera, segons ha publicat El Confidencial Digital, Atresmedia ha opcionat aquest format i valora la seva adaptació a Espanya. Tot i que encara no és oficial la seva producció, aquesta operació bloqueja l'accés al format per part d'altres cadenes mentre estudien la seva viabilitat.

A 'The Box', dotze persones, sense preparació prèvia ni informació sobre el seu destí, són tancades en caixes grogues que s'obren simultàniament de forma remota. A partir d'aquí, comença el joc. Cada obertura revela un nou entorn i un desafiament que els participants han de superar sense pistes ni entrenament.

Els concursants conviuen en una base fixa, però cada episodi culmina amb un enfrontament directe entre els dos amb menor puntuació. S'enfronten a una lluita per romandre en la competició. Guanya qui aconsegueix superar el major nombre de reptes.

| TV2

D'aquesta manera, 'The Box' és un reality emocionant, fascinant, immersiu, alhora que sorprenent. I és que, quan els participants entren a les caixes, no saben on aniran a parar ni què hauran de fer en sortir. L'únic que saben és que, tan bon punt s'obren les portes, comença la competició.

La versió original de 'The Box', emesa a la cadena TV2 de Noruega, ha tingut tal èxit que ja s'ha garantit una segona temporada. A més, ha comptat amb participants famosos i ha estat conduït per Mads Hansen, conegut per estar al capdavant de 'The Traitors Norway', format que prepara la seva estrena a Antena 3. A més, televisions de pes en països com França (TF1), Regne Unit (ITV1), Països Baixos (RTL4), Finlàndia (Nelonen) o Dinamarca (TV2) estan treballant en les seves pròpies edicions locals.

De finalment seguir endavant, Atresmedia sumaria 'The Box' a la seva llarga llista de formats internacionals. El grup compta en el seu catàleg èxits com 'Mask Singer', 'La Voz', 'Traitors', 'Pasapalabra', 'La Ruleta de la Suerte', '¿Quién quiere ser millonario?', 'El 1%' o '¡Salta!', entre molts altres.