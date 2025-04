Pepe del Real s'anticipa i assenyala ja el lloc de Montoya a 'Supervivientes'

L'ambient al plató de 'Vamos a ver' s'ha tornat especialment tens durant l'anàlisi de l'última gala de 'Supervivientes'. La figura de Montoya ha generat un intens intercanvi d'opinions entre els col·laboradors del programa. Especialment després que Pepe del Real es mostrés absolutament convençut que ell serà el guanyador d'aquesta edició de 'Supervivientes'.

Lluny de deixar-ho com una simple predicció, Pepe del Real ha deixat clar que per a ell no hi ha debat: "Montoya ja té el concurs fet". Una afirmació que ha deixat perplexos els seus companys i que ha provocat la reacció d'Adriana Dorronsoro: "Com que ja té el concurs fet?". En aquell moment, el periodista ha estat taxatiu en la seva resposta: "Montoya és guanyador ja". "És el típic concursant que ha caigut bé a tothom", afegia.

No obstant això, altres col·laboradors de 'Vamos a ver' no han compartit la seva visió, com la pròpia Adriana Dorronsoro, tenint en compte que encara queda edició: "Però les coses poden canviar eh". Antonio Rossi i Alejandra Prat s'han sumat a aquest escepticisme, considerant que encara pot haver-hi sorpreses.

| Mediaset

Malgrat les objeccions, Pepe del Real ha reafirmat la seva postura amb més contundència: "El públic està a favor de Montoya i, si no, ja ho veurem, temps al temps". Fins i tot ha arribat a ridiculitzar els intents de la resta de concursants per destacar: "Jo ja pronostico que Montoya guanya i tant se val el que faci. Es pot posar a fer el pont Àlvaro Muñoz Escassi, Borja i tots els que vulguin que Montoya té el públic a favor ens agradi o no ens agradi".

Davant la seva seguretat, Kike Calleja ha apostat per una altra candidata, defensant que "té moltes més possibilitats Anita de guanyar 'Supervivientes'". Una línia en la qual també s'ha situat Alejandra Prat, tractant de mantenir l'objectivitat en un concurs que encara pot donar moltes voltes: "Montoya té molt a favor, però crec que el concurs es pot girar sense que un se n'adoni. Tampoc té ningú assegurat que vagi a guanyar".