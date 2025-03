Alberto Chicote s'acomiada de 'Batalla de Restaurants' amb la notícia sobre el seu futur

Alberto Chicote viu aquest dimarts 18 de febrer a laSexta la seva última 'Batalla de restaurants' de la temporada. Després de l'èxit aconseguit en aquesta segona temporada, convertint-se en un dels formats d'entreteniment més vistos de la cadena i d'atresplayer, s'acomiada renovant per una tercera que començarà pròximament les seves gravacions.

En 'Batalla de Restaurants', Alberto Chicote recorre el país per descobrir els restaurants més destacats de cada regió i conèixer quin és el millor en la preparació del seu plat típic. Un repte en el qual s'uneixen gastronomia i entreteniment, i que suposa també un gran desafiament per a la restauració espanyola. Aquesta temporada, 'Batalla de restaurants' ha viatjat a Còrdova, Màlaga, Logronyo, Bilbao, Barcelona, A Corunya, Albacete, Badajoz i Guadalajara. Valladolid tancarà aquesta setmana la desena i última entrega de la temporada, en la qual es desvelarà on es cuina la millor sopa castellana.

En 'Batalla de Restaurants', quatre restaurants d'una mateixa ciutat i especialitzats en el mateix plat local, s'enfronten per obtenir un premi de 10.000 euros i el reconeixement de ser el millor en el seu camp. Per a això, els propietaris dels locals es valoren entre ells, puntuant-se en una forquilla del 0 al 10, en sis categories: espai, cuina, menjar, servei i preu. A més, també puntuen l'especialitat regional en la qual competeixen.

| Atresmedia

'Batalla de restaurants' ha estat tot un èxit creixent en aquesta segona temporada a laSexta. Així, no només ha millorat el seu rendiment respecte a l'anterior (+0,7 punts) fins a assolir una mitjana del 5,8% de quota, 530.000 seguidors i més de 1,6 milions d'espectadors únics. El programa capitanejat per Alberto Chicote lidera igualment sobre el seu immediat competidor.

La millor sopa castellana, en el tancament de temporada de 'Batalla de Restaurants'

En l'última entrega de la temporada, la 'batalla' serà a Valladolid. Terra de vins, però també terra de vents freds quan arriba l'hivern, i on no hi ha millor forma de combatre les baixes temperatures que amb una bona sopa castellana. Aquest plat no falta a la carta dels quatre restaurants que competiran en aquest últim capítol de la temporada.

La ruta començarà a Marieta, una aposta molt personal de Guillermo Simo, i, seguidament farà parada a Que hierva, d'Aranza Losa. La tercera parada serà a la tradicional Braseria Los Charros, de la mà del seu cuiner Santiago Rodríguez. Finalment, la ruta acabarà a Hasta la Peineta, amb la proposta que defensarà el seu cap de cuina, Àlex López.