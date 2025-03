Iñaki López anuncia la seva sortida temporal de 'Más Vale Tarde' per un motiu de pes

Iñaki López ha anunciat de manera inesperada la seva sortida de 'Más Vale Tarde'. El presentador ha revelat a través del seu compte a la xarxa social "X" que s'absentarà temporalment del programa vespertí de laSexta. Durant aquest període, Cristina Pardo serà qui condueixi el format en solitari fins al seu retorn, com ha passat en altres ocasions.

"Estaré fora de 'Más Vale Tarde' per motius laborals. Però us deixo amb LA MILLOR", ha escrit Iñaki López, sense entrar en més detalls. No obstant això, com el mateix periodista ha desvelat, la seva absència es deu a un nou compromís professional amb Atresmedia.

En concret, Iñaki López es posarà al capdavant de la versió nacional de '¿Tesoro o cacharro?', un concurs que ha tingut èxit en cadenes autonòmiques com À Punt i Aragó TV. El presentador deixarà temporalment el seu lloc en el magazín vespertí de laSexta per dedicar-se a la gravació d'aquest nou programa. Unes gravacions que es realitzaran en un curt període de temps, per la qual cosa s'espera que l'absència d'Iñaki López a 'Más Vale Tarde' sigui breu.

| Atresmedia

'¿Tesoro o cacharro?' desafia els participants a identificar l'objecte més valuós entre una sèrie d'articles, el valor dels quals pot oscil·lar des d'un euro fins als 5.000. Un expert en antiguitats guiarà els concursants explicant les característiques i el valor de cada peça abans que facin la seva elecció.

Aquesta nova experiència marca el retorn d'Iñaki López a l'entreteniment i els concursos, un àmbit que no havia explorat des del seu pas per 'Justo a tiempo', emès a Cuatro el 2010. Des de llavors, el presentador ha estat vinculat a programes d'actualitat i documentals, com 'laSexta Noche' o 'Pongamos que hablo de...' a atresplayer. A més, durant l'inici del present curs televisiu, també va participar com a concursant a 'López y Leal contra el canal', presentat per Eva González.

En audiències, durant el mes de febrer,'Más Vale Tarde' amb un 7,2% i 571.000 espectadors va signar el seu millor febrer des de fa tres anys (2022). El magazine, que cada dia va ser vist per una mitjana de 2,5 milions d'espectadors, va seguir líder molt per davant del seu rival (+1,9 punts). A més, 'Más Vale Tarde' va destacar en target comercial pujant al 8,5%.