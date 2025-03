David Cantero es pronuncia després de l'homenatge de María Casado a Informatius Telecinco

David Cantero ha respost a l'emotiu homenatge que li ha dedicat María Casado en Informatius Telecinco aquest dissabte 8 de març. Fa tan sols dos dies, Mediaset anunciava la inesperada sortida del comunicador després de gairebé 15 anys formant part de l'equip. Aquest dissabte, María Casado ja s'ha trobat sola al plató, però no ha perdut l'oportunitat de dedicar unes paraules al seu company.

L'endemà del comunicat, David Cantero va aclarir que la decisió s'havia pres "silenciosament, gairebé en silenci". Va deixar clar que "ha estat una separació de mutu acord, amistosa, acordada", desmentint així qualsevol especulació sobre conflictes amb la cadena.

D'aquesta manera, aquest dissabte 8 de març, María Casado va vestir un vestit rosa en el Dia Internacional de la Dona, i va afegir un detall molt simbòlic: una corbata negra. Al final de l'informatiu, va explicar el seu significat als espectadors: "Per a mi avui és un comiat poc habitual. Ja ho veuen, estic sola, però si s'han adonat potser el meu look els ha agradat. No sé si vostès ja hauran sospitat de qui és aquesta corbata. No està avui amb mi, és de David, però jo avui tenia aquesta necessitat de sentir-lo a prop i per això me l'he posat".

| Mediaset

"Vull aprofitar per dir que David ja saben és un senyor, és un cavaller com ho ha estat sempre. S'ha acomiadat com ell fa sempre, en silenci, gairebé de puntetes, en això som bastant iguals. Però avui ha estat un dia difícil per a mi, només vull dir-li que l'estimo molt, que el trobo molt a faltar igual que tot l'equip i segurament com vostès a casa", va afegir amb la veu trencada.

Abans de tancar l'informatiu, María Casado va voler enviar-li un missatge personal al seu amic: "Però res David que gaudeixis de la vida com tu saps, aquí tens uns amics. A tu et veuré als bars que ho sàpigues. I a vostès també els dic que no em deixin soleta, vostès no. Gràcies i bona tarda, ens veiem després".

La resposta de David Cantero a l'homenatge de María Casado

| Mediaset

Uns minuts després de l'emotiu homenatge, David Cantero ha compartit l'inesperat moment a les seves xarxes socials, amb un missatge per a la seva fins ara companya de Informatius Telecinco.

"M'ha trencat el cor aquest preciós i súper emotiu comiat que m'ha dedicat María, en nom de tot l'equip de Informatius Telecinco Cap de Setmana, m'ha impactat moltíssim, a mi i la meva família... No pot ser més elegant, amorosa, emocionant, valenta i sincera... És el millor comiat que es pugui desitjar!", ha començat.

"Gràcies infinites de tot cor, m'heu emocionat moltíssim, especialment tu, María, que has hagut de passar un moment molt molt complicat en directe davant de la càmera. Ets única!! T'estimo moltíssim, us estimo molt companyes i companys, us trobaré infinitament a faltar... GRÀCIES PER TANT D'AFECTE!", concloïa David Cantero.