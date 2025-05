TV3 anuncia l'estrena de les seves tres noves apostes d'entreteniment abans de l'estiu

TV3 prepara tres grans estrenes d'entreteniment durant el mes de maig. La cadena autonòmica catalana ha anunciat l'arribada de tres nous formats, que seran les seves grans apostes abans de l'estiu. Tres nous formats d'entreteniment, que deixen sense espai la ficció pròpia, tot i que inicialment estava previst l'estrena de la sèrie 'Delta' per a la nit de dilluns a la primavera.

No obstant això, a partir del 12 de maig, després del final de 'El Mal Invisible', TV3 estrenarà 'La jugada de Maquiavel', una proposta singular del gènere d'entreteniment whodunnit, que triomfa a escala internacional. Es tracta d'un joc d'estratègia i identitats ocultes amb deu participants disposats a tot per guanyar. L'atzar decidirà si els participants seran jugadors o sabotejadors i, des del moment en què coneguin el seu rol, començaran les mentides i traïcions.

Els jugadors hauran de completar missions espectaculars per guanyar diners i els sabotejadors actuaran des de l'ombra per dinamitar els seus plans per robar els diners del pot comú. "Qui és qui?" és la pregunta que farà esclatar el cervell dels espectadors setmana rere setmana fins que caiguin totes les màscares. No et fiïs de ningú.

| 3Cat

Abans, aquest dijous 8 de maig, a les 22:50h, TV3 estrena 'Tria una carta' com a relleu de 'Cuina com puguis'. Es tracta d'un nou format de la mà de l'il·lusionista solsoní Pere Rafart, un dels millors mags del món que ara es proposa el repte de guanyar el Campionat Mundial de Màgia. Per aconseguir-ho, amb 'Tria una carta' farà un viatge i un entrenament ple de màgia i d'aventures amb humor pels racons més màgics de tota Catalunya.

Durant vuit programes, recorrerà Montserrat, les Terres de Ponent, el delta de l'Ebre o l'Empordà per conèixer tota una sèrie de persones a les quals deixarà bocabadades amb la seva màgia. Aquest programa reafirma l'aposta de 3Cat per l'entreteniment, amb la recuperació d'un programa de màgia per a públic familiar.

| 3Cat

Finalment, el dimecres 14 de maig, arribarà 'Sóc si seré', el nou gran concurs sobre cultura popular catalana, un format únic que busca la persona que més sap de Catalunya. Presentat per Àngel Llàcer, el programa reunirà 100 participants que competiran per demostrar els seus coneixements sobre la cultura i les tradicions del nostre país. El guanyador o guanyadora s'emportarà un premi de 20.000 euros.

No obstant això, el repte no acabarà a la pantalla: 'Soc i seré' tindrà una segona vida a les xarxes socials. Hi haurà un gran trivial interactiu perquè tothom pugui posar-se a prova des de casa. Amb 'Soc i seré', 3Cat fa una aposta decidida per l'entreteniment familiar, que combina emoció i aprenentatge.