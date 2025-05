Així serà la primera semifinal d'Eurovisió 2025: horari, països i on es podrà veure

Ara sí que sí comença la 69a edició del Festival de la Cançó d'Eurovisió. Aquest any, se celebrarà a Basilea, després que Suïssa guanyés l'any passat amb Nemo i la seva cançó reivindicativa "The Code".

La gran final serà aquest dissabte 17 de maig, però abans se celebraran dues semifinals. La primera serà avui dimarts, 13 de maig i comptarà amb la participació de 15 països. Mentre que en la segona, el dijous 15 de maig, competiran 16 països per un lloc a la final.

Per a aquesta edició d'Eurovisió 2025, un total de 37 delegacions han viatjat fins a la ciutat suïssa. Entre ells, Albània, Alemanya, Austràlia, Armènia, Àustria, Azerbaidjan, Bèlgica, Croàcia, Xipre, Txèquia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França. També Geòrgia, Grècia, Islàndia, Irlanda, Israel, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Montenegro. Així com Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, San Marino, Sèrbia, Suècia, Suïssa i Ucraïna. 32 dels 38 països participants competiran en les semifinals. Les 10 cançons més votades pel públic en cada semifinal avançaran a la Gran Final del dissabte 17 de maig.

| EBU

És important recordar que el Big Five i el país amfitrió ja estan classificats, per la qual cosa no competeixen en aquesta fase. No obstant això, el seu rol continua sent crucial, ja que seran els encarregats de decidir qui avança a l'última ronda. Així, Suïssa, Itàlia i Espanya votaran en la primera semifinal, mentre que Alemanya, França i Regne Unit ho faran en la segona.

Per gaudir de la nostra diva a l'escenari, no caldrà esperar fins a la gala final. Melody captivarà tota Europa amb una actuació en la primera semifinal, que servirà com a preludi del seu gran huracà el dissabte. Serà després de les quatre primeres actuacions.

Ordre d'actuacions de la primera semifinal

Els encarregats d'obrir aquesta primera nit seran els islandesos de VAEB amb la seva proposta "ROA" i tancarà el xipriota Theo Evan amb la cançó "Shh". En la Primera Semifinal, des de l'any passat, podrem gaudir de dues actuacions del conegut Big Five, la d'Espanya i Itàlia, així com també la de Suïssa, l'amfitriona.

| Eurovisión TV

Islàndia: VAEB amb "ROA" Polònia: Justyna Steczkowska amb "Gaja" Eslovènia: Klemen amb "How Much Time Do We Have Left" Estònia: Tommy Cash amb "Espresso Macchiato" Ucraïna: Ziferblat amb "Bird of Pray" Suècia: KAJ amb "Bara Bada Bastu" Portugal: NAPA amb "Deslocado" Noruega: Kyle Alessandro amb "Lighter" Bèlgica: Red Sebastian amb "Strobe Lights" Azerbaidjan: Mamagama amb "Run With U" SanMarino: Gabry Ponte amb "Tutta L'Italia" Albània: Shkodra Elektronike amb "Zjerm" PaïsosBaixos: Claude amb "C'est La Vie" Croàcia: Marko Bosnjak amb "Poison Cake" Xipre: Theo Evan amb "Shh"

Com diem, Melody actuarà després de les quatre primeres actuacions. Per la seva banda, Itàlia amb Lucio Corsi i el seu "Volevo Essere Un Duro" ho farà entre el lloc 9 i el 10. Ja abans de l'última actuació, podrem veure la suïssa Zoë Më amb el seu "Voyage".

Horari i on veure-ho

La primera semifinal es podrà seguir avui, dimarts 13 de maig, a partir de les 21:00 hores, tant a La 1 de Televisió Espanyola com a RTVE Play. El dijous 15 s'emetrà la segona semifinal, a La 2 de TVE i a la plataforma, a la mateixa hora. El dissabte 17 de maig serà el gran dia, quan es decidirà qui s'emporta el cobejat micròfon de cristall.