Alejandro Albarracín dona un cop sobre la taula després del viscut a 'Sueños de Libertad'

Aquest dimecres 14 de maig, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Ángel Ruiz va informar a Damián d'un secret sobre el passat d'Irene. Raúl va intentar consolar una María destrossada per haver estat descoberta col·laborant amb el senyor Pedro. Luis no va encaixar bé la proposta de Tasio en què les dependentes de la botiga el van ajudar a acabar el perfum per a Galeries Miranda.

María no va cessar en el seu joc de manipulació amb Julia i va intentar tapar la desaparició, però Begoña se'n va adonar. Teo va arribar a casa Merino i tots van percebre la seva tristesa. Claudia es va entristir quan Raúl li va explicar que s'havia enamorat d'una dona de l'alta societat. Fermín i Damián van agrair a Irene que actués per reconciliar el doctor amb el seu fill.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Andrés ha pres una decisió definitiva respecte a la tutela de Julia. Teo no està acostumat a tanta atenció, i se sent aclaparat, i és que, ell i Julia xoquen des del principi. el senyor Pedro no s'ha pres bé que la seva germana anés al sopar amb Fermín i Damián, però Irene es reafirma en els seus actes.

María, gelosa del tracte que Raúl dona a Claudia, vol recuperar l'atenció del jove xofer. El doctor Herrera dona a Damián una notícia important sobre el seu futur. Pelayo, personatge d'Alejandro Albarracín, s'enfronta a Marta i Damián per dificultar el seu acord matrimonial. Marta confia a Andrés la clau de la caixa forta que conté el testament a favor de Fina.