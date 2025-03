Antena 3 anuncia un gir de 180º a 'Sueños de Libertad' amb un esdeveniment inèdit

Antena 3 ha deixat els seguidors de 'Sueños de libertad' en suspens amb una impactant promoció que anticipa un canvi radical en la trama. Segons ha revelat la cadena, la pròxima setmana es viurà un esdeveniment que "ho canviarà tot per sempre". Aquesta sorprenent revelació, a més, coincideix amb l'emissió d'un episodi "històric" de 'La Promesa' en horari de prime time.

No obstant això, a través d'atresplayer, on es poden veure per avançat els capítols amb la subscripció premium, ja s'ha conegut que el dimecres 19 de març serà un episodi clau. De manera inesperada, un dels protagonistes morirà a 'Sueños de Libertad'. És per això que Antena 3 ha arrencat la promoció d'aquest capítol, que marcarà un abans i un després en la sèrie.

Un gir de guió sense precedents marcarà un punt d'inflexió en la història, alterant completament el destí dels personatges. En particular, la família De la Reina, la façana d'harmonia i perfecció de la qual s'ha anat desmoronant, enfrontarà un nou esdeveniment tràgic i inesperat que destrossarà la seva unitat per sempre. "La pròxima setmana, les seves vides canviaran per sempre", anuncia la veu en off en la promoció que ha llançat Antena 3 de 'Sueños de Libertad'.

| Atresmedia

Recordem que, en audiències, el passat mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad'?

Cal destacar que, abans de l'esdeveniment, en el capítol de dilluns de 'Sueños de Libertad', Carmen informa les noies que a la fàbrica ja saben qui és el veritable pare de Tasio. Fina es va de la llengua amb Claudia i li explica el que va veure a la cantina. María s'ofereix per substituir Jesús durant la seva absència a França, mentre Begoña retreu a Damián que no pari els peus a Jesús.

La senyora Clara intenta manipular Fina perquè no vagi al casament de Marta i Pelayo. Per la seva banda, Jesús fa saber els seus plans a Julia i la nena es disgusta perquè no inclouen Begoña. Finalment, Joaquín planteja a Luis la possibilitat de tirar la tovallola amb el projecte del balneari.