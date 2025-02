Cristina Medina reapareix a Telecinco per parlar de la seva experiència amb el càncer

Al setembre de 2021, la vida de Cristina Medina canviaria per sempre. La icònica intèrpret de Nines a 'La que se avecina' es va apartar del focus mediàtic després que li diagnostiquessin un càncer de mama. Des d'aquest moment, l'actriu s'ha convertit en un altaveu de l'experiència amb aquesta malaltia. Per això, aquest dissabte ha acudit al plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' per donar un important missatge.

Ho ha fet com a sorpresa per a Carmen i la seva germana Manoli. A Carmen li van detectar un limfoma i més endavant, la seva germana Manoli també va ser diagnosticada amb un càncer de mama. Per això, la intèrpret ha volgut dedicar-los unes paraules d'ànim. De fet, una de les principals reivindicacions de Cristina Medina al llarg del seu procés és l'enorme empremta que es produeix en la salut mental dels pacients oncològics.

"Cal donar visibilitat a tota la merda que ens mengem", ha comentat l'actriu a Manoli, que sempre l'ha tingut de referent. "L'insomni, la depressió, el cansament... és molt dur", explicava Cristina Medina, que durant tot el procés fins a la remissió del càncer ha explicat obertament la seva experiència a les xarxes socials.

| Mediaset

A més de reivindicar la manca de recursos governamentals davant "una malaltia tan cara", la intèrpret ha demanat un canvi de mentalitat sobre el càncer. L'actriu, que va haver de deixar 'La que se avecina' després del diagnòstic, ha parlat dels problemes de convertir en "valents" els pacients. "Si en comptes de dir-te 'ànim, tu pots' et diuen 'vaja putada', això et dona l'oportunitat de desfogar-te", ha explicat la intèrpret.

"Cal queixar-se, necessitem solidaritat, mims, carinyo, regals... i també regals materials", ha aclarit entre aplaudiments, tant del públic com de les germanes. Jorge Javier Vázquez, presentador de l'espai, ha volgut agrair-li el gest i posar en relleu la seva actitud. "La gent m'ajudava a mi de la mateixa manera", ha assegurat Cristina Medina.

La malaltia va canviar completament la vida de l'actriu, que ara busca altres projectes que serveixin per conscienciar sobre aquesta situació que afecta milers de persones al nostre país. Entre elles, 'Oncolomeeting', una aplicació que busca posar en contacte pacients, acompanyants i supervivents per crear una xarxa d'ajuda en "una part del partit en què estem molt soles", explicava.