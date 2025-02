Manuel Cortés protagonitza un emotiu retrobament amb Raquel Bollo després de 'GH DÚO'

Després d'un difícil (i polèmic) pas per la casa de 'GH DÚO', en què s'ha mostrat capcot i aclaparat, Manuel Cortés finalment ha tornat a la seva Sevilla natal. Així ho va decidir l'audiència, que el va expulsar amb un 68% davant del seu contrincant, Miguel Frigenti. Ara, el concursant ja és a casa i ha protagonitzat un bonic retrobament amb la seva mare, Raquel Bollo.

"Alguna cosa no hauré fet bé", va confessar Manuel Cortés després de la seva sortida de la casa de 'GH DÚO'. El sevillà va entrar a la casa juntament amb Marieta Díaz i Sergio Aguilera i, malgrat que despuntava com un dels grans fitxatges, s'ha anat desinflant. El sevillà es va convertir en enemic públic de gran part de la casa, protagonitzant fortes enemistats amb Miguel Frigenti, Maica Benedicto, Óscar Landa o María Jesús Ruiz, convidada d'aquesta setmana.

Per això, malgrat mostrar-se agraït amb l'experiència per "deixar-se conèixer millor", la il·lusió de Manuel Cortés s'ha anat esvaint. Durant els últims dies a la casa, el concursant es mostrava desganat i amb poques ganes, evitant la confrontació i centrant-se a passar l'estona amb les seves amistats.

| Mediaset

"Hi ha vegades que entrar en conflictes et beneficia i a mi no entrar tant aquesta vegada no m'ha beneficiat", ha reflexionat després de la seva sortida. Per tot això, sens dubte, una de les seves majors il·lusions era retrobar-se amb el seu gran suport: la seva família. Una d'elles és la seva mare, Raquel Bollo, a qui ha volgut sorprendre en un dels dies més especials per a ella.

I és que la tertuliana porta mesos ultimant el seu pròxim projecte professional: la Setmana Internacional de Moda Flamenca de Sevilla. Aquest ha estat el quart any que Raquel Bollo porta a la passarel·la una de les seves col·leccions. Uns dissenys que buscaven "potenciar les formes femenines" atorgant-li un toc molt especial per a la dissenyadora: el flamenc.

Unes setmanes d'estrès que van culminar en una desfilada el colofó de la qual el va aportar l'aparició sorpresa de l'home més important de la seva vida: el seu fill. El jove va voler acompanyar la seva mare en un moment tan especial. Va gaudir de la desfilada a primera fila i el vam poder veure posant amb la resta de la seva família al photo call, però va esperar al final del show per sorprendre-la.

En acabar, Manuel Cortés s'acostava a la passarel·la amb un ram de flors per a la seva mare. Un símbol de com l'ha trobat a faltar i per mostrar-li suport en aquesta nova etapa professional. Per la seva banda, Raquel Bollo no ha pogut evitar esclatar en llàgrimes en veure'l, fonent-se en una abraçada i visiblement emocionada.