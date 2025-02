Kike Quintana sembra el caos a 'Fiesta' i s'enfronta a una de les seves col·laboradores

L'anunci del retorn de Ana Rosa Quintana als matins de Telecinco, ha suposat tot un terratrèmol per a la graella de la cadena. La presentadora torna a 'El programa de Ana Rosa', que estrena la seva vintena temporada aquest dilluns 3 de febrer. Verónica Dulanto i Frank Blanco prenen les regnes de les tardes de la cadena, en un programa que buscarà ser més 'àcid' i 'gamberro'. Com Kike Quintana, nebot i col·laborador habitual d'Ana Rosa, que ha acudit a 'Fiesta' per comentar els canvis del programa.

"M'agrada aquest programa perquè té més llum", ha comentat només entrar el nebot de la presentadora. "Vinc de la foscor aquí, que no ho entenc bé perquè tampoc feu molta audiència", els ha etzibat tan irònic com acostuma en la seva secció a 'TardeAR'.

Malgrat les advertències d'Emma García, Kike Quintana ha seguit amb el seu discurs, mostrant-se molt crític amb el programa. "Això de festa té poc", seguia amb sorna, "És més un saló de te. Li fa falta canya, una mica de mobilitat...", els retreia.

| Mediaset

I, no content amb la sèrie de crítiques, el col·laborador ha seguit dient que la poca audiència que tenien era perquè la gent "s'adormia" i "no canviava de canal". També s'ha mostrat molt crític amb Verónica Dulanto, que recull el testimoni d'Ana Rosa Quintana com a nova presentadora de 'TardeAR'. "Poses un carreter de Mercamadrid i els coneix la mateixa gent", ha dit en to burleta.

Davant d'això, una de les col·laboradores habituals del programa no ha pogut quedar-se callada. Ha estat Paloma Barrientos, qui ha sentit la necessitat de respondre-li i defensar el seu programa. "El problema d'aquest tipus de gent és que el seu sentit de l'humor és amb atacs i no m'agrada", li ha etzibat la periodista, aturant en sec el jove.

"No entenc perquè tens aquest arravatament tan desagradable", li ha dit directament Paloma Barriento, que assegura conèixer-lo com una persona "molt agradable i afectuosa" en la intimitat. "Tu treballes aquí o per a la competència? En comptes de guanyar punts, te'n vas al forat", s'ha mantingut molt ferma la periodista. "A aquests jovenets cal acostumar-los a tenir educació", ha sentenciat.

El programa va aprofitar per parlar amb Verónica Dulanto, que va voler contestar-li al seu nou company. "Emma, no te'l vols quedar?", li ha preguntat amb sorna a la basca. "Jo li vaig dir a Ana Rosa que se l'emportés als matins", ha acabat.