Ningú esperava les paraules d'Ana Rosa Quintana sobre el seu marit a 'De Viernes'

A pocs dies del seu retorn als matins, Ana Rosa Quintana ha ofert una entrevista molt personal a 'De Viernes'. La periodista ha parlat sobre la seva tornada a 'El Programa de Ana Rosa', la seva família i la seva trajectòria en televisió. De fet, per primera vegada ha parlat de Juan Muñoz, el seu marit.

"Ha estat una setmana d'infart, però aquí estem", reconeixia a l'inici de la conversa, deixant entreveure la intensitat dels preparatius per al seu retorn. La periodista va abordar sense reserves temes com la seva vida privada i el paper fonamental que han jugat el seu marit i els seus fills en la seva carrera.

"Juan és un padraç i és una persona meravellosa", va assegurar a 'De Viernes' amb fermesa referint-se al seu marit. "No hauríem pogut treure uns bessons sense algú com Juan, que s'ocupa moltíssim. No al 50%, al 70%", afegia amb unes paraules que reflecteixen l'admiració que sent i la importància del seu suport en la criança dels seus dos fills.

| Mediaset

Sobre ells, Ana Rosa Quintana va explicar que sempre ha intentat mantenir-los allunyats del focus mediàtic. "L'exposició és molt agradable, però també et porta molts disgustos. Jo he cuidat molt que els meus fills no surtin. Jo no he tret ni una foto dels meus fills perquè entenc que és la protecció que els podem donar els pares. No tenen per què viure la fama de la seva mare".

D'aquesta manera, Ana Rosa Quintana també va parlar sobre la seva relació amb el seu marit, amb qui porta més de dues dècades de matrimoni. "Farem 25 anys junts i estic exactament igual d'enamorada o més que el primer dia", va afirmar amb emoció. A més, va deixar clar que el seu vincle continua sent inquebrantable: "Juan és el meu gran amor i m'ha donat dos fills meravellosos", va sentenciar.

Sobre el seu futur en televisió, Ana Rosa Quintana va deixar clar que no té intenció de retirar-se aviat i que la seva carrera finalitzarà en la que ha estat sempre casa seva. "Jo a Antena 3 vaig estar molt bé, però la major part de la meva carrera l'he feta a Telecinco. M'han cuidat moltíssim i sempre he tingut el suport de la cadena, dels directius i dels companys. És on acabaré la meva vida professional", va sentenciar.