Audiències: 'La Família de la Tele' continua baixant tot i el retorn de Belén Esteban

'La Família de la Tele' continua sense aconseguir bones audiències a la sobretaula de La 1. L'espai presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua s'ha convertit en una càrrega per a la cadena. I és que, malgrat el continu canvi de continguts, 'La Família de la Tele' no aconsegueix atreure el públic.

Recordem que, després de cancel·lar el segon bloc, 'La Família de la Tele' va estrenar una nova estructura dilluns. María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua van estar tota l'hora sols, davant d'una taula, donant pas a vídeos. Tanmateix, després de les males audiències, el format va tornar a canviar dimarts amb el retorn dels col·laboradors al platócom Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano i Laura Fa.

Tot i això, 'La Família de la Tele' ha continuat sisena baixant dues dècimes fins a un pobre 6% de share i 535.000 espectadors. Coincidint, el lideratge amb distància és per a Antena 3 amb un 13,2% i 1.175.000 seguidors amb 'Sueños de libertad' i els primers minuts de 'Y ahora Sonsoles'. La segueixen les cadenes autonòmiques (9,8% i 869.000), Cuatro (8,6% i 761.000), Telecinco (8,2% i 724.000) i laSexta (6,5% i 580.000).

| RTVE

Cal destacar que 'Valle Salvaje' ha caigut aquest dimarts al seu segon capítol menys vist de l'anyamb un pobre 7,1% i 556.000 televidents, quan fins fa una setmana liderava per sobre del doble dígit. És la cinquena opció per sota d'Antena 3 (11,3%), les cadenes autonòmiques (9,2%), Telecinco (10%) i Cuatro (8,1%). Finalment, amb un 12,2% i 854.000 seguidors, 'La Promesa' també baixa a mínim anual, però continua líder, superant en un punt de quota de pantalla Antena 3 (11,2% i 790.000). Just després de 'La Promesa', l'enfrontament de la UEFA Nations League femenina entre Espanya i Anglaterra aconsegueix un bon 12,6% i 982.000 espectadors.

Amb aquests resultats tot apunta que 'La Família de la Tele' té els dies comptats a la tarda de La 1. I és que es tracta del format menys competitiu de la graella de la cadena, que aquest dimecres ha estat tercera amb un 10,3%.