Es filtra la primera concursant de la segona edició de 'Bailando con les estrelles'

Telecinco es prepara per a una tardor plena de novetats, i una de les seves grans apostes serà la segona edició de 'Bailando con las estrellas'. El talent show, que previsiblement mantindrà Jesús Vázquez com a presentador, tornarà després de més d'un any i mig lluny de les pantalles. 'Bailando con las estrellas' aterrarà a la graella de Telecinco al setembre, però els rumors sobre els concursants no deixen de créixer.

Encara queda molt per confirmar, la primera figura que ha estat desvetllada com a part del càsting és Bárbara Rey. La coneguda vedet serà una de les grans protagonistes del retorn de 'Bailando con las estrellas' i demostrarà el seu talent a la pista de ball. Una notícia que no sorprèn, tenint en compte que ja es va rumorejar quan l'edició s'havia d'estrenar a l'abril.

La notícia va ser anunciada per Carlota Corredera aquest dilluns a 'Tentáculos'. "Bárbara Rey serà una de les participants de 'Bailando con las estrellas'. Sens dubte, serà una de les grans sorpreses de la temporada", va confirmar la presentadora, desvetllant així una de les figures més esperades del programa.

| Telecinco

El fitxatge de Bárbara Rey com a concursant no és casualitat, ja que l'actriu ha estat recentment molt vinculada a Mediaset. Després d'arribar a un acord amb el grup per retirar demandes que havia presentat contra diverses productores de la cadena, com Mandarina i Cuarzo Producciones, l'artista ha mantingut una estreta relació amb Mediaset. La seva participació en programes com 'Supervivientes: Tierra de Nadie' i diverses entrevistes a 'De Viernes' l'han mantinguda en el focus mediàtic, i ara, es prepara per afrontar una nova aventura televisiva.

Tot i que el nom de Bárbara Rey és el primer a ser confirmat oficialment, els rumors sobre altres possibles concursants no cessen. Un dels noms que s'havia especulat amb força era el de Carlo Costanzia, fill de Mar Flores i parella d'Alejandra Rubio. El jove, que havia estat considerat per participar en altres formats com 'GH DÚO' o 'Supervivientes', podria finalment tenir la seva oportunitat a la pista de ball després del seu pas per Esta noche gano yo.