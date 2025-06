Gerra d'aigua freda per a Marga Martínez després de conèixer el seu futur a 'La Promesa'

Ròmul informa la Petra, personatge de Marga Martínez, que està acomiadada. Aquest dijous 5 de juny a les 17:50h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el comportament erràtic d’Eugenia va fer que els Luján prenguessin una decisió de cara al bateig dels nens. Ningú va creure en la nova cara que pretenia mostrar la Petra. Fins al punt que María Fernández va carregar contra ella amb més força que mai.

En contra hi van seguir Jacobo i Martina, i ell va començar a plantejar-se seriosament si aquella relació tenia futur. Ròmul i Emília van avançar en la seva relació d’amistat. En Toño es va sincerar a mitges amb la seva mare pel robatori de l’automòbil i els diners.

En audiències, durant el mes de maig, 'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d’abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l’opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa',en Curro descobreix que la seva mare ha decidit escapar-se per assistir al bateig i s’ha endut una pistola. El lacai surt a buscar-la temen-se el pitjor, mentre l’Eugenia irromp a l’esdeveniment amenaçant de disparar. Quan en Curro arriba al lloc, descobreix que la seva mare ha agafat l’Andrés, ha pujat al torreó, i està disposada a saltar al buit.

Per la seva banda, Ròmul informa la Petra, personatge de Marga Martínez, que, per desig de la Catalina, està acomiadada. I és que la fa responsable de l’excomunió del pare Samuel. La Leocadia accedeix a donar-li a en Manuel més diners per al seu negoci, però, a canvi, es quedarà amb un percentatge majoritari del mateix.