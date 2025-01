Nia es pronuncia per primera vegada i tanca la polèmica amb Ana Obregón a 'La Revuelta'

Fa dues setmanes van sortir a la llum unes informacions que no deixaven en molt bon lloc a Ana Obregón. En un podcast, el presentador Roberto Herrera va confirmar que l'actriu va tenir un tracte vexatori amb la cantant Nia Correia en les campanades de RTVE per arribar tard.

Després de les dues estar en el focus mediàtic, la presentadora es va pronunciar davant el que va passar en alguns programes. A diferència de la cantant que només va deixar alguns misteriosos missatges per xarxes socials... Qui sí que es va pronunciar va ser la productora d'aquell moment desmentint els arguments d'Ana Obregón. Ara, l'artista s'ha pronunciat públicament per primera vegada sobre la situació i ho ha fet a 'La Revuelta'.

La cantant visitava ahir el programa com a favor a David Broncano. Com bé expressava el presentador, dues hores abans es trobaven sense convidat per un petit contratemps: "Avui ha tornat a passar, que ens hem quedat sense convidat dues hores abans. Però ha estat problema nostre, res extern". Per això, agraïa que Nia Correia hagués acceptat acudir amb tan sols una hora i mitja d'antelació.

| RTVE

Després de recordar el pas dels dos per les Campanades i ballar una salsa junts, David Broncano no s'ha pogut aguantar i li ha preguntat pel "salseillo" amb Ana Obregón. Nia no ha volgut donar-li molta importància i ha declarat el següent: "Jo no he obert la boca en cap moment i no m'agradaria seguir donant-li bombo perquè és el que menys gràcia em fa. M'estic treballant la meva carrera i la gent m'associa a això".

El presentador de 'La Revuelta', molt respectuós en escoltar aquestes declaracions, li va donar la total llibertat per seguir parlant o no del tema. A la qual cosa l'artista va preferir limitar-se a dir el següent: "Si tu vols ho parlem. Roberto no va dir cap mentida i no he obert la boca en cap moment", va concloure.

Amb aquestes declaracions ha deixat entreveure que realment Roberto Herrera no va mentir i que la cantant va patir un tracte nefast per part de l'actriu. Això sí, defensa la seva posició, però no ha volgut llençar més llenya cap a la figura d'Ana Obregón. Per a ella, l'important és la seva música.