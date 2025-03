Gir de 180º a 'La Promesa' quan està a punt de saber-se el destí d'Ana Garcés

El destí de Jana està a punt de decidir-se mentre segueix entre la vida i la mort. En un especial, aquest dimecres 19 de març a les 22:50h, després de 'La Revuelta', els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Jana va recuperar la consciència breument, el suficient per aixecar els ànims de tota la família. Mentre el servei resa, la Petra va arremetre de manera força violenta contra la Jana. Farts d'aguantar-la, en Santos va decidir escriure una carta de protesta contra l'ama de claus, però no tots estaven disposats a signar-la.

A més, la Cruz va insistir en la seva innocència i confia que la Jana es despertés i digués tota la veritat. En Lorenzo i l'Alonso van defensar com van poder la Cruz davant el sergent Burdina, però un últim descobriment va acabar d'encaixar les peces de la investigació. La María Fernández va desitjar més que mai el suport d'en Samuel i tots dos van fer un esforç immens per controlar l'atracció que sentien.

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol especial de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', en Manuel no és capaç de separar-se de la Jana. En Curro, per la seva banda, està trencat de dolor i assegura que no pararà fins a trobar la persona que ha disparat a la protagonista. Finalment, el destí de la Cruz es presenta inevitable, ja que totes les proves que ha recollit el sergent Burdina apunten cap a ella. Tot i així, la marquesa sosté davant tots i cadascun d'ells que és innocent.