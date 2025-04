La confessió de Carmen Asecas que cau com un gerro d'aigua freda a 'La Promesa'

Catalina, personatge de Carmen Asecas, decideix confessar al marquès la veritable identitat del pare dels seus fills. Aquest dijous 24 d'abril a les 17:40h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Curro va protagonitzar una autèntica i emotiva declaració d'amor amb Àngela, que era conscient que es tractava d'un amor impossible. Adriano estava jugant amb foc i sabia que, abans o després, podrien enxampar-lo, i així va ser, perquè Alonso va descobrir el noi a l'habitació de Catalina. Buscant el benestar de la filla del marquès, Leocadia va fer venir una infermera, sense sospitar la història que existia entre l'arribada i Ròmul.

Ningú trobava en Santos pel palau, fins que Vera va confirmar que Ana havia abandonat Luján. Lorenzo va voler celebrar el seu aniversari amb una festa. No obstant això, Curro va veure el nom de Rufino de la Merced, l'expert en verins amb qui havia contactat Pía, a la correspondència del palau.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', la infermera Emilia és ben acollida, tant pel servei, com pels senyors i la pròpia Catalina. Malgrat les advertències de Jacobo, Martina emprèn el seu misteriós viatge. Per la seva banda, Lorenzo insisteix a celebrar una gran festa a 'La Promesa' pel seu aniversari, però Curro se les enginya per impedir-ho.

Petra ajuda Samuel al refugi i, inesperadament, connecta amb Alicia, una jove que no parla. Ricardo, com és lògic, està molt afectat per la marxa de Santos. Una marxa que Ròmul anuncia oficialment a tot el servei. Catalina, personatge de Carmen Asecas, malgrat totes les advertències, decideix confessar al marquès la veritable identitat del pare dels seus fills.