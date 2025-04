La 1 anuncia 'Amén, Francisco respon', la trobada del papa amb deu joves

La 1 continua amb la seva aposta per continguts relacionats amb el papa Francesc després de la seva mort. Aquest dijous 24 d'abril, després de 'La Revuelta', l'ens públic emetrà 'Amén, Francisco responde', el documental dirigit per Jordi Évole i Màrius Sánchez que va estrenar Disney+ el 2023. Es tracta d'una trobada que manté l'actual líder de l'Església catòlica amb deu joves de diferents edats, procedències i amb vides i experiències molt diverses.

'Amén, Francisco responde' va ser un moment exclusiu mai abans gravat per una càmera: una conversa propera i honesta, entre una de les persones més influents del món i deu joves d'entre 20 i 25 anys de parla hispana. La trobada entre el Papa i els deu joves seleccionats es va produir al juny de 2022 al Pigneto, un dels barris més alternatius de Roma.

El Papa va parlar sense reserves i el resultat d'aquesta excepcional trobada va ser una conversa intensa i dinàmica basada en l'empatia, la curiositat, el respecte i l'aprenentatge mutu. Fora de les parets del Vaticà, el Papa va abordar en la seva xerrada amb aquests joves temes com el feminisme, el paper de la dona a l'Església o l'avortament. També la pèrdua de la fe, l'homosexualitat, els abusos a l'Església, el racisme, o el bullying, entre altres.

Per a Jordi Évole i Màrius Sánchez, directors de 'Amén, Francisco responde', aquest treball va suposar "una oportunitat única de juntar dos mons que normalment no es toquen, de fer dialogar una de les persones més influents del món amb un grup de joves les vides dels quals a vegades xoquen frontalment amb els postulats de l'Església. I ha suposat un acte d'una gran generositat, tant per part del papa Francesc com per part dels deu joves".

D'aquesta manera, 'Amén, Francisco responde' és l'aposta de La 1 per al prime time del dijous 24 d'abril. Aquest format s'enfrontarà a la imbatible gala de 'Supervivientes' a Telecinco. Antena 3 emetrà 'El peliculón: Aliados', laSexta 'El taquillazo: Harry el fuerte', mentre Cuatro manté la seva aposta per 'Horizonte'.