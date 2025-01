Gerro d'aigua freda per al Hombre de Negro: haurà de pagar 256.409 euros a Hisenda

Pablo Ibáñez, conegut per interpretar el personatge de El Hombre de Negro a 'El Hormiguero', s'enfronta a un nou revés judicial en el seu conflicte amb Hisenda. La Justícia ha recolzat la reclamació de l'Agència Tributària, que li exigeix el pagament de 256.409 euros per tributar de manera irregular els seus ingressos. Tot va ocórrer quan col·laborava a 'El Hormiguero' entre els anys 2011 i 2014.

Un any després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid avalés la inspecció fiscal que assenyalava irregularitats en la declaració dels 696.750 euros percebuts per Ibáñez durant aquest període, els magistrats han ratificat la reclamació fiscal, segons informa El Confidencial. La resolució obliga l'antic col·laborador de 'El Hormiguero' a abonar la quantia exigida.

La controvèrsia gira al voltant de l'ús d'una societat anomenada Burlesque Noir, a través de la qual Pablo Ibáñez va tributar els seus ingressos. En concret, va facturar 111.100 euros el 2011, 152.700 el 2012, 202.000 euros el 2013 i 230.950 euros el 2014 mitjançant l'Impost de Societats, en lloc de l'IRPF. A més, va intentar deduir despeses personals que Hisenda no va considerar acceptables.

| Atresmedia

Els magistrats del TSJM conclouen que Pablo Ibáñez "va utilitzar una societat de la qual és administrador i soci únic, que no afegeix cap valor a l'activitat realitzada per la part reclamant i que només s'utilitza per eludir els tipus impositius progressius i més elevats de l'IRPF".

D'aquesta manera, el tribunal ha estat contundent en la seva sentència: "Havent incomplert la norma que l'obligava a valorar les operacions pel seu valor normal de mercat, concorre culpa en l'actuació de la part reclamant, sense que es pugui apreciar interpretació raonable de la norma en la seva actuació".

Segons la sentència, dels 696.750 euros que Burlesque Noir va facturar per la seva col·laboració a 'El Hormiguero' de Pablo Motos, només 137.504 euros es van declarar com a rendiments subjectes a l'IRPF. Els jutges assenyalen que això va provocar "un remansament de rendes" i que la societat "no l'ha retribuït pel seu valor de mercat".

A més, la inspecció fiscal va detectar intents de deducció de despeses personals a través de l'empresa. Algunes compres realitzades en establiments com Hugo Boss, Giorgio Armani, Leroy Merlin, Maisons du Monde, El Corte Inglés i l'Hotel Bahía, entre d'altres. Hisenda va determinar que aquestes despeses no estaven relacionades amb l'activitat professional de la societat.