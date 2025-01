La inesperada confessió de María Escario sobre la seva sortida del Telediario de RTVE

L'1 de gener, la veterana presentadora de RTVE,María Escario, va iniciar una nova etapa en la seva vida: la jubilació. Després de quatre dècades de trajectòria en la televisió pública, especialment en l'àmbit de la informació esportiva, María Escario es va acomiadar de la seva activitat professional. No sense abans oferir una entrevista a "Hoy por hoy" de la SER, on va repassar la seva experiència.

Durant l'entrevista, la presentadora es va mostrar especialment emotiva en parlar sobre els esportistes espanyols. "No estan prou valorats", va afirmar. A més, va destacar que en altres països, com França, el respecte per aquests professionals és més gran: "Cosa que a Espanya no sempre fem. Els valors de l'esport aquí no s'aprofiten prou a nivell social".

María Escario també va reflexionar sobre la seva evolució professional, recordant com va passar de presentar el Telediario a fer "periodisme de carrer". "Vaig haver de reinventar-me al beneït carrer, on s'aprèn tot", va explicar. Amb aquesta declaració, va rememorar la seva sortida com a rostre dels informatius, després d'haver cobert grans esdeveniments com tres Mundials de futbol i set Jocs Olímpics.

| RTVE

El seu comiat dels informatius va ser un procés difícil per a María Escario, que va revelar que l'anunci de la seva sortida va arribar d'una manera inesperada. "Em vaig quedar morta. Després de vint anys, el director d'informatius, que tenia tot el dret a treure'm, no va tenir ni el gest de mirar-me a la cara per dir-m'ho", va recordar, referint-se a la trucada que va rebre de Julio Samoano, director d'informatius, el dia en què no estava treballant.

Tanmateix, el seu pas pels reportatges va ser un èxit, amb una notable acollida. "El 50% d'ells van ser el minut d'or del Telediario. Llavors li ho vaig dir al director d'informatius amb l'única intenció que se sentís orgullosa de mi", va relatar.

Sobre els motius de la seva sortida com a presentadora, María Escario mai va obtenir una explicació directa, però intueix que el seu caràcter podria haver influït. "Jo mai m'he callat", va subratllar. "Si jo hagués estat home, una mica submís, que no discuteix, ni crea problemes, no hauria deixat de ser presentadora del Telediario", va afegir.