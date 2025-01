La 1 posa data a la final de 'MasterChef Junior', amb un nou canvi de dia d'emissió

Després de passar per diverses nits al llarg de les últimes setmanes, 'MasterChef Junior' s'engalana per celebrar la seva final aquest dijous 9 de gener. Els duelistes es mesuraran per alçar-se amb el títol, el trofeu del programa, 12.000 euros en metàl·lic per a la seva formació. També un curs de cuina al Basque Culinary Center i una beca formativa BBVA.

Recordem que els concursants van lluitar per la seva permanència a la semifinal, però només Sophie, Ana, Marcos i Valentina van aconseguir convertir-se en finalistes de 'MasterChef Junior'. Per la seva banda, Marce, Martina i Leo es van quedar a les portes de la final en l'última entrega del talent show. A la final, Sophie, Ana, Marcos i Valentina es veuran les cares per tancar l'edició de 'MasterChef Junior'.

D'aquesta manera, la guanyadora de 'MasterChef Celebrity 4', Tamara Falcó, serà testimoni del primer repte de la nit: la prova seguir al xef. En aquesta ocasió, els quatre finalistes replicaran un plat signat pel xef i guanyador de ‘MasterChef 3’ Carlos Maldonado (un Sol Repsol). Treballaran seguint els passos de l'invitat i al seu ritme, ja que cuinarà davant d'ells.

| RTVE

En un dels palauets del Passeig de Gràcia de Barcelona es troba el restaurant Lasarte de Martín Berasategui, amb tres estrelles Michelin. Com si fossin autèntics professionals, els tres finalistes prepararan plats ideats per Martín i Paolo amb els quals es jugaran l'últim i preuat pas al duel final. Les seves creacions seran degustades pels aspirants de l'edició passada de 'MasterChef Celebrity'.

Davant dels seus familiars, els seus companys, el jurat i el xef Dabiz Muñoz, AMB tres Sols Repsol i tres estrelles Michelin, els duelistes elaboraran un menú dissenyat per ells mateixos. Estarà compost d'un entrant, un plat principal i les postres.

Recordem que 'MasterChef Junior' no ha aconseguit funcionar en audiències, mediant un 8,5% i 711.000 espectadors en les seves cinc entregues. De moment perdria més d'un punt de quota, però menys de 100.000 seguidors respecte a l'anterior temporada. El seu mínim va ser en la seva segona emissió, quan va caure a un 6,6% de share.