La 1 cancel·la a última hora l'emissió de 'Valle Salvaje' i 'La Promesa' després de l'apagada

La 1 ha alterat la seva programació vespertina després de l'apagada que ha afectat tot Espanya. La majoria de canals han cancel·lat alguns dels seus formats per informar sobre l'incident que ha alterat la vida de tots els espanyols durant el dilluns 28 d'abril. L'última a prendre decisions ha estat La 1, que també ha cancel·lat l'emissió de 'Valle Salvaje' i 'La Promesa'.

Recordem que, inicialment, La 1 ha anunciat la cancel·lació de 'El Gran Desfile' previst per a l'estrena de 'La Familia de la Tele'. Després de suspendre's l'estrena fa justament una setmana per la mort del papa Francesc, l'apagada ha tornat a afectar l'arribada del format. Encara no està confirmat, però previsiblement l'espai arribarà dimarts, encara que ja sense desfilada.

La 1 no havia anunciat què passaria amb la resta de la programació vespertina, però la informació ha pres el pes de la tarda. Inicialment, el Telediari amb Igor Gómez ha començat a les 14:30h, agafant el relleu de 'Mañaneros'. A més, l'espai s'ha allargat més enllà de la seva emissió habitual, amb la incorporació també de Marta Carazo.

| RTVE

D'aquesta manera, arribades les 16:50h, no ha començat ' Valle Salvaje' i ha seguit l'especial, per la qual cosa previsiblement tampoc hi haurà 'La Promesa' a les 17:50h i seguirà la informació. Per tant, tot apunta que La 1 dedicarà tota la tarda a cobrir l'incident de la mà dels serveis informatius. De fet, serà a les 17:15h quan Pedro Sánchez compareixerà al palau de la Moncloa.

Cal destacar que, en el pròxim capítol de 'Valle Salvaje', en ser testimoni de com Mercedes s'humilia demanant perdó a Victoria, Alejo pren mesures amb l'ajuda dels seus germans. A més, Victoria descobreix les veritables intencions de José Luis: mai podrà ocupar el lloc que li correspon. D'altra banda, Úrsula s'interessa per la vida sentimental de Rafael i aquest la sorprèn amb la seva resposta, mentre que els gelos d'Adriana són cada vegada més evidents.

A més, en el pròxim capítol de 'La Promesa', Catalina té clar que vol casar-se amb Adriano i així ho fa saber al seu pare. Lorenzo es queda molt preocupat per l'amenaçador anunci del regal d'Ayala i s'espera el pitjor. Curro i Pía continuen investigant la possible implicació de Lorenzo en l'assassinat de Dolores. Ricardo es disculpa amb Rómulo després del seu desencontre, mentre tots continuen al·lucinant amb el canvi d'actitud de Petra.