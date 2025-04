laSexta cancel·la l'emissió de 'Zapeando' després de l'apagada que ha afectat tot Espanya

Canvis en la programació de laSexta a causa de l'apagada que ha afectat tot el país. Les cadenes estan adaptant la seva programació per narrar l'incident des dels seus diferents programes. És per això que laSexta ha decidit cancel·lar l'emissió de 'Zapeando' per emetre 'Más Vale Tarde'.

Cal destacar que 'Zapeando' amb Dani Mateo anava a comptar amb els col·laboradorsQuique Peinado, Nacho García, Isabel Forne i Mónica Cruz. També estava prevista la participació de Boticaria García i María José Gómez, l'ull crític més divertit de la televisió, per amenitzar la sobretaula.

Recordem que, en audiències, durant el mes de març, 'Zapeando' amb un 6% i 548.000 espectadors, va aconseguir la seva millor quota i el seu mes més vist en més d'un any, des de febrer de 2024. Va destacar un mes més en target comercial

(9,2%). El programa de Dani Mateo va congregar, a més, 1,6 milions d'espectadors únics cada dia.

| Atresmedia

D'aquesta manera, com ja va passar la setmana passada, 'Zapeando' es queda sense emissió aquest dilluns 28 d'abril a causa de l'actualitat informativa. 'Más Vale Tarde', amb Iñaki López, agafarà el testimoni de laSexta Noticias a partir de les 15:30h per informar sobre l'incident que afecta tota Espanya. Per ara es desconeix si hi haurà més moviments en la programació de la cadena d'Atresmedia.

En audiències, amb un 7,6% i 617.000 espectadors, 'Más vale tarde' va signar el seu millor març dels últims cinc anys, des de 2020. A més, va seguir líder molt per davant del seu rival augmentant l'avantatge a +2,5 punts. L'espai, que va congregar 2,5 milions d'espectadors únics cada dia, va destacar en target comercial, on va ser segona opció amb un 9,3%.

Cal destacar que al llarg del matí Atresmedia sí que ha fet canvis en la seva graella, que han afectat Antena 3. El canal ha allargat l'emissió de 'Espejo Público', deixant sense emissió 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano' i 'La Ruleta de la Suerte'. Per ara també es desconeix si hi haurà canvis al llarg de la tarda que, de ser així, podrien afectar 'Sueños de Libertad' o 'Pasapalabra'.