Canvi de programació a laSexta després de la mort del Papa: cancel·la 'Zapeando'

L'actualitat informativa ha trastocat la programació de pràcticament totes les cadenes. Aquest dilluns 21 d'abril, el Papa Francesc ha mort als 88 anys d'edat. Totes les cadenes han reaccionat ràpidament a la notícia i una que ha anunciat diversos moviments ha estat laSexta.

D'aquesta manera, laSexta cobrirà la mort del Papa pel matí a 'Al Rojo Vivo'. El programa d'Antonio García Ferreras serà l'encarregat de transmetre a la seva audiència tota l'última hora del que passi al Vaticà. 'Al Rojo Vivo' ha estat l'encarregat d'agafar el relleu d'Aruser@s', que ha donat la notícia a laSexta, per seguir analitzant i contextualitzant el que ha passat i el que està per venir.

No obstant això, davant d'aquesta notícia de gran abast, laSexta també ha modificat la seva graella vespertina. El canal d'Atresmedia ha anunciat que cancel·la l'emissió de 'Zapeando' aquest dilluns 21 d'abril. El programa d'humor presentat per Dani Mateo desapareix durant un dia perquè laSexta continuï oferint tota l'última hora després de la mort del Papa Francesc.

| Atresmedia

D'aquesta manera, a partir de les 15:45h, s'emetrà un especial de 'Més Val Tard'. L'espai de Dani Mateo i Cristina Pardo oferirà tot el relacionat amb la notícia, avançant la seva emissió des de la franja de 'Zapeando'.

Finalment, a la nit, laSexta emetrà un especial de 'El Objetivo' d'Ana Pastor a partir de les 22:45h. La periodista també comptarà amb un equip desplaçat al Vaticà per seguir informant de la mort del Papa Francesc fins a última hora de la nit. Per tant, 'El Objetivo' reemplaça la pel·lícula de 'El Taquillazo' prevista per a aquest dilluns en prime time.

Cal destacar que laSexta és de les poques cadenes que han alterat ràpidament la seva programació després de conèixer-se la notícia. De moment, TVE també ha allargat 'La Hora de La 1' durant tota la franja matinal, descartant l'estrena de la nova etapa de 'Mañanero' amb Javier Ruiz. Es desconeix si l'ens públic farà més moviments en la seva graella al llarg del dia.