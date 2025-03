'Fiesta' revela la nova vida de Yaiza Martín després de 'Supervivientes' i sense Ginés

L'última vegada que Yaiza Martín va trepitjar un plató de televisió va ser al de 'Fiesta', allà pel mes de juny de l'any 2024. Per aquell temps, Yaiza s'acabava de separar de Ginés Corregüela i ambdós van protagonitzar una sèrie de batusses televisives que no van deixar indiferent ningú. Un any després, el programa d'Emma García desvela la nova vida de l'exconcursant de 'Supervivientes' allunyada de la televisió.

Després d'aquella sonada ruptura amb 'el rei dels entrepans', la canària va decidir allunyar-se del focus mediàtic. Originària de Tenerife, Yaiza va decidir tornar a la seva terra i donar un gir a la seva vida. Aquest diumenge, un equip de 'Fiesta' viatjava fins a San Miguel de Abona per descobrir com és el dia a dia de Yaiza Martín des de llavors.

Tal com ha pogut descobrir el programa en exclusiva, actualment l'ex-supervivent treballaria conduint una grua. Una professió que li ocuparia els dies entre setmana i que compatibilitzaria amb una altra feina en un taller mecànic els caps de setmana. No obstant això, l'equip de 'Fiesta' no ha parat la seva investigació aquí i ha seguit indagant de la nova vida de Yaiza sense voler saber res dels mitjans de comunicació.

| Mediaset

"M'ho ha posat molt difícil", confessa Arabella, la redactora de Telecinco, que assegura haver intentat comunicar-se amb la canària des de fa més de "quaranta-vuit hores". "El màxim que he aconseguit és a través d'un company", afegia la periodista en una connexió en directe amb Emma García.

També han recalcat com de "còmoda" semblava estar Yaiza Martín als platós fa uns mesos, encara que ara "no vol saber res de nosaltres". A més, segons ha desvelat la periodista, l'exconcursant de 'Supervivientes' no s'ha pres "res bé" que estigués a les immediacions de la seva nova empresa.

Després de 'Supervivientes 2023', Yaiza Martín es va convertir en un rostre molt habitual de Telecinco a causa de la explosiva relació que mantenia tant amb Ginés com amb les seves filles. La tinerfenya es va guanyar un lloc a les tertúlies de la cadena després d'un pas per Hondures molt polèmic i en què va acabar sent expulsada disciplinàriament per amenaces a Asraf Beno.