Roberto Leal: 'No s'ha regalat res a Victoria Federica a 'El Desafío''

Antena 3 estrena aquest divendres 10 de gener la cinquena edició de 'El Desafío'. Davant l'esperat estrena, parlem en exclusiva amb Roberto Leal, que ens explica tots els secrets de la nova edició, incloent-hi el pas de Victoria Federica i també Genoveva Casanova. El presentador de 'El Desafío' també ens explica els seus desitjos per al 2025 que acaba de començar.

Què té de diferent aquesta edició del desafiament respecte a les quatre anteriors?

El primer és una obvietat, que el càsting no té res a veure amb l'anterior. Els perfils ja per si mateixos amb els seus noms i cognoms són bastant diferents. I després, que això ja té a veure amb la direcció i amb la producció, que es complica tot. Es complica cada any l'elecció de proves, es treballa molt més i l'equip d'art s'esmerça, especialment en aconseguir proves que són molt visuals.

Més enllà de la dificultat, que també, però són molt espectaculars. Hi ha moltes proves d'escapisme angustiants que pot semblar que estan veient una pel·lícula de "Missió impossible". O de sobte estàs veient un tio fent un cub de Rubik ardent o han de sortejar un circuit mentre li crema el cos sencer. Crec que s'ha aconseguit que les proves siguin encara més espectaculars, de major risc.

| Europa Press

Com vius aquests moments de tensió i perill?

Intento viure-ho des del costat més humà possible, encara que saps que estàs fent tele, però és inevitable. Emocionant, espantar-te o fins i tot preocupar-te pel que està sentint aquella persona en aquell moment perquè estàs molt a prop i ja els coneixes. Quan gravem el primer programa he tingut dos dies d'assaig amb ells i alguns ja els coneixia d'abans. Connectes amb ells.

Quan arriben aquests moments en què s'està jugant el tipus literal i tu estàs allà al davant, és molt difícil no tenir empatia i patir. Totes les edicions tenim bastants moments de tensió, però aquest any, com hem volgut complicar les proves i ells mateixos també són extremadament competitius, hi ha hagut algun moment de tenir la sensació que se n'anava de les mans.

No només tenim risc amb el foc, que és el que la gent pot esperar més, sinó amb proves en què estan a 30 graus sota zero, ficats en una cubeta i suportant temperatures fregant la hipotèrmia. Cal dir, ei, compte perquè no deixa de ser tele. Hi ha uns límits que els marca el programa, però ells sempre passen per sobre perquè s'estan jugant aquest rànquing.

| Atresmedia

També hi ha moments d'enfadament, aquest any sembla que Lola Lolita serà guerrera contra el jurat. Com vius aquestes situacions?

Aquí la veritat que faig un pas enrere, a menys que la tensió es posi lletja i no vagi amb els valors que volem transmetre. Però normalment jo faig un pas enrere perquè crec que és necessari que el concursant es desfogui en certs moments. I crec que també és necessari que el jurat sàpiga donar la cara i defensar el seu argument. Si no seria un programa molt de mentida, jo et valoro i jo callo.

En el cas de Lola Lolita, és un perfil arrabassador des del minut u. Arriba a dir en un programa que no està feta per a la tele, que no val per a la tele, però que s'hi fica de ple. Així li ho vaig fer saber en el seu dia i ho pensa ara, que ja estan tardant a donar-li alguna cosa, perquè és divertidíssima, fins i tot quan s'enfada. No té filtre i per a un programa de tele en què hi ha molts jocs d'emocions, que exploti d'aquesta manera, és bo. Jo sóc molt fan del seu concurs i d'ella.

Un dels noms que més expectació ha generat és Victoria Federica. Creus que canviarem l'opinió que tenim amb ella veient-la a 'El Desafío'?

| Atresmedia

Realment no sé l'opinió que té la gent d'ella. Entenc que alguna cosa generalitzada al venir de la família que ve, però no sé si la veuran d'una altra manera després de 'El Desafío'. Més enllà del cognom, també juntament amb Genoveva Casanova, que és un altre nom que també ha despertat molta curiositat, són evolucions increïbles, bestials, que no està buscat. Això depèn de cadascuna d'elles.

Tant Genoveva Casanova, perquè es lesiona molt aviat, com Victoria Federica, que va de menys a més, crec que és molt guai veure-ho en aquest programa i elles mateixes ho expliquen. Totes les preguntes que tinguin a veure amb aquests perfils es respondran de sobres, perquè parlen d'aquesta evolució. Elles mateixes s'obren en canal i és molt guai, perquè si algú té una versió diferent, crec que tots es posaran d'acord. Primer perquè no se'ls ha regalat res i segon perquè són dues jabates.

Ja s'ha confirmat que 'El Desafío' està renovat per una sisena edició. Es viu més tranquil l'estrena i l'edició sabent que el futur està assegurat?

És clar, més tranquil es viu. És una tranquil·litat, però crec, espero i desitjo fermament que aquesta edició funcionarà, perquè és un programa molt potent. Malgrat estar confirmada la sisena, jo vull que funcioni la cinquena perquè hi hagi una setena temporada.

Ojalà 'El Desafío' es converteixi en un programa dels clàssics d'Antena 3, que ja va per bon camí. No és fàcil que un programa funcioni i estigui fent-ho avui en dia, amb les audiències tan renyides que hi ha.

| Atresmedia

A quin famós t'agradaria veure a la pròxima temporada de 'El Desafío'?

Realment qualsevol que s'atreveixi. Hi ha molts esportistes d'elit que veuen el programa i potser amb la boca petita et diu: 'Ei, doncs està molt guapo'. Però després quan li llancen un guant s'ho han pensat millor. Qui vingui, sigui influencer, famós per la premsa rosa o un esportista, ha de saber que aquest programa no és un passeig. És un bon i cal venir a gaudir-lo i a patir-lo gairebé a parts iguals.

A quin repte et donaria més por enfrontar-te a 'El Desafío'?

Crec que tot el que tingui a veure amb aigua, jo no sóc un gran nedador. Sempre que he fet esport, però en el triatló em fa respecte l'aigua perquè no sóc bon nedador. No podria veure'm en proves com l'apnea o l'escapisme, que dónes voltes com un pollastre rostit obrint candaus.

| Atresmedia

Ara que estem començant el 2025, què li demanes a l'any a nivell professional?

Jo poc li puc demanar més, seria ser molt ambiciós si et digués que nous projectes. Tinc 'Pasapalabra' que està en bon moment amb aquest duel que tenim. També 'El Desafío', que crec fermament que a funcionar i, més enllà de l'audiència, crec que és un format per estar orgullós.

Tampoc li puc demanar més a l'any a part de salut i el típic que la família estigui bé. I si arriba algun projecte nou aquest any, que el gaudeixi tant com tots els que he tingut, però la sort d'estar ja està aquí. No li puc demanar res més perquè seria també abusiu per part meva. Tinc dos programes que funcionen molt bé i ojalà segueixin així durant molts anys.