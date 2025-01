Qui és Lola Lolita, concursant de 'El Desafío' a Antena 3?

Antena 3 ha presentat la cinquena edició de 'El Desafío', que estrena aquest divendres 10 de gener a les 22:00 hores. El programa presentat per Roberto Leal torna després de triomfar en la seva anterior edició, coronant-se com a líder absolut en la nit dels divendres. Ara, 'El Desafío' torna amb una temporada carregada d'emoció, sorpreses, imponents reptes i noves proves que haurà de superar un nou grup de famosos.

Victoria de Marichalar, Genoveva Casanova, Feliciano López, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz "El Cordobés", Roberto Brasero i Susi Caramelo són els famosos que s'enfrontaran als reptes plantejats per 'El Desafío'. Un planter de concursants que haurà de sotmetre's al veredicte del jurat, que seguirà integrat per Pilar Rubio, Juan del Val i Santiago Segura.

Juntament amb els vuit valents que s'han atrevit a formar part d'aquesta edició, el programa comptarà cada setmana amb diversos convidats especials. A més, també s'asseuran a la taula del jurat per valorar els concursants per un dia. Estopa, Sonsoles Ónega, Fernando Verdasco, Ana Boyer, Antonio Orozco, Rosa López, El Monaguillo, Chenoa i Eduardo Navarrete són els convidats que visitaran 'El Desafío'.

| Atresmedia

Qui és Lola Lolita?

Lola Lolita és als seus 22 anys una de les influencers més importants del país. Acumula més de 13,4 milions de seguidors a TikTok i 4,2 milions a Instagram. És una autèntica estrella a les xarxes socials, feina que li ha reportat fama i tot tipus de reconeixements.

A més, ha col·laborat a TikTok amb estrelles internacionals com Maluma, Shakira o Sebastián Yatra. Recentment ha estat notícia després de tallar amb el seu xicot, Ibelky, un altre influencer. Tot apunta, de fet, que el jove apareixerà d'alguna forma a 'El Desafío', ja que es va gravar fa gairebé un any.

Ara s'estrena a la petita pantalla per enfrontar-se cada setmana a complexos i arriscats desafiaments. Mostrarà una faceta fins ara desconeguda per a molts dels seus milions de seguidors. No obstant això, fa tan sols dues setmanes la vam poder veure presentant les preuvas de Neox juntament amb Nacho García.