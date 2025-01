'No podia respirar': es desvela el dur moment a 'El Desafío' de Victoria Federica

El retorn de 'El Desafío' ha generat gran expectació entre els seguidors d'Antena 3. La cinquena temporada de l'exitós programa arrencarà aquest divendres 10 de gener i promet una dosi extra d'emoció i reptes extrems. Genoveva Casanova, Roberto Brasero i Manuel Díaz 'El Cordobés' van acudir a 'El Hormiguero' per compartir algunes de les experiències més impactants d'aquesta nova edició.

Una temporada de 'El Desafío' molt marcada pel fitxatge de Victoria Federica i la presència de proves de foc que han posat a prova els límits dels concursants.

Genoveva Casanova no va dubtar a descriure el nivell de dificultat i perill al qual s'enfronten els participants. "El del foc va ser raríssim. Quan comences a fer les proves et posen el foc a les cames i et puja la flama a l'altura de la cara", va comentar, deixant clar que aquestes proves no són per als dèbils de cor.

| Atresmedia

A més, va confessar que "aprendre a moure'l perquè t'envolta i és perillosíssim" va ser un desafiament més gran del que s'esperava. "A mi se'm van cremar les pestanyes i les celles perquè em va venir el foc a la cara", desvelava.

Genoveva Casanova va compartir que una de les situacions més angunioses va ser presenciar les proves realitzades per Victoria Federica, amb qui té una relació propera. "A Vic li va venir el foc i no podia respirar. Tinc debilitat per ella, la vaig veure créixer. Hi va haver una prova que li va tocar fer una cosa molt molt difícil i ho vaig passar tan malament que no vaig poder fer després la meva", va revelar.

Per la seva banda, Manuel Díaz 'El Cordobés' va destacar el paper crucial de l'equip de producció en un programa d'aquestes característiques com 'El Desafío'. "T'ensenyen a controlar aquesta por", va assegurar, subratllant la importància de la preparació darrere de cada desafiament extrem.

Recordem que 'El Desafío' es va coronar en la seva quarta edició com a líder en la nit de divendres amb un 14% de quota i 1.437.000 espectadors. El programa va aconseguir liderar en totes les seves entregues; sent a més un dels programes més vistos de tota la televisió. El format va reunir més de 4 milions d'espectadors únics en cadascuna de les seves gales, superant el seu rival en 4 punts.