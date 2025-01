Antena 3 posa data de retorn a Joaquín Sánchez amb 'El Capitán en América'

Antena 3 obre 2025 apostant per nous formats d'entreteniment. La cadena estrena en prime time, aquest dimecres 15 de gener, 'El Capitán en América', un road trip protagonitzat per Joaquín Sánchez i la seva família. Junts recorreran algunes de les rutes més icòniques de la costa oest dels Estats Units deixant moments divertits i emocionants.

Al llarg dels vuit capítols que conformen 'El Capitán en América', la família recorrerà una de les rutes més icòniques dels Estats Units. Visitant quatre estats: Califòrnia, Arizona, Utah i Nevada en un viatge ple de contrastos. Des de ciutats cosmopolites com Los Angeles i San Francisco, famoses platges, fins a immensos deserts; des de la natura més salvatge, fins a la bogeria de Las Vegas. Un total de 3.000 km per l'asfalt que convertiran aquest viatge en una gran aventura.

D'aquesta manera, després de més de 20 anys dedicats completament al futbol professional, un cop retirat, Joaquín Sánchez vol recuperar tot el temps perdut amb la seva família. Per això, ha organitzat un viatge sorpresa a la seva dona i a les seves dues filles per la Costa Oest dels Estats Units. El que no espera la família és que Joaquín Sánchez ha decidit fer la major part del viatge en una caravana i que hauran de compartir menys de 20 metres quadrats durant massa hores.

La família Sánchez Saborido viurà experiències inoblidables, com descobrir una luxosa mansió a Beverly Hills. També conviure en una autèntica Reserva Federal amb una família de navajos o participar en un emocionant rodeo digne de pel·lícula. Així com casar-se a Las Vegas o endinsar-se en el Parc Nacional de Yosemite a la recerca d'ossos.

L'aventura culminarà a San Francisco, on Joaquín Sánchez celebrarà el seu aniversari envoltat de la seva família. Tot en un ambient ple de sorpreses, inclosa una de molt especial que Susana ha preparat en secret durant setmanes.

Aquest viatge no només serà una oportunitat per compartir moments memorables, sinó també un desafiament de reptes, rialles i confidències que enfortiran els llaços familiars. A més, Joaquín i Susana hauran d'enfrontar-se a la barrera de l'idioma, encara que les seves filles estaran sempre llestes per treure'ls de problemes en les situacions inesperades.