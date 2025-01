Roberto Leal: 'No se le ha regalado nada a Victoria Federica en 'El Desafío''

Antena 3 estrena este viernes 10 de enero la quinta edición de 'El Desafío'. Ante el esperado estreno, hablamos en exclusiva con Roberto Leal, que nos cuenta todos los secretos de la nueva edición, incluyendo el paso de Victoria Federica y también Genoveva Casanova. El presentador de 'El Desafío' también nos explica sus deseos para el 2025 que acaba de empezar.

¿Qué tiene de diferente esta edición del desafío respecto a las cuatro anteriores?

Lo primero es una obviedad, que el casting no tiene nada que ver con el anterior. Los perfiles ya de por sí con sus nombres y sus apellidos son bastantes diferentes. Y luego, que esto ya tiene que ver con la dirección y con la producción, que se complica todo. Se complica cada año la elección de pruebas, se trabaja mucho más y el equipo de arte se esmera, especialmente en conseguir pruebas que son muy visuales.

Más allá de la dificultad, que también, pero son muy espectaculares. Hay muchas pruebas de escapismo angustiantes que puede parecer que están viendo una película de "Misión imposible". O de pronto estás viendo a un tío haciendo un cubo de Rubik ardiendo o tienen que sortear un circuito mientras le arde el cuerpo entero. Creo que se ha conseguido que las pruebas sean todavía más espectaculares, de mayor riesgo.

| Europa Press

¿Cómo vives esos momentos de tensión y peligro?

Intento vivirlo desde el lado más humano posible, aunque sabes que estás haciendo tele, pero es inevitable. Emocionante, asustarte o incluso preocuparte por lo que está sintiendo esa persona en ese momento porque estás muy cerca y ya los conoces. Cuando grabamos el primer programa he tenido dos días de ensayo con ellos y algunos ya los conocía de antes. Conectas con ellos.

Cuando llegan esos momentos en los que se está jugando el tipo literal y tú estás allí en frente, es muy difícil no tener empatía y sufrir. Todas las ediciones tenemos bastantes momentos de tensión, pero este año, como hemos querido complicar las pruebas y ellos mismos también son extremadamente competitivo, ha habido algún momento de tener la sensación de que se iba de las manos.

No solamente tenemos riesgo con el fuego, que es lo que la gente puede esperar más, sino con pruebas en las que están a 30 grados bajo cero, metidos en una cubeta y soportando temperaturas rozando la hipotermia. Hay que decir, oye, cuidado porque no deja de ser tele. Hay unos límites que los marca el programa, pero ellos siempre pasan por encima porque se están jugando ese ranking.

| Atresmedia

También hay momentos de enfado, este año parece que Lola Lolita va a ser guerrera contra el jurado. ¿Cómo vives estas situaciones?

Aquí la verdad que doy un paso atrás, a menos que la tensión se ponga fea y no vaya con los valores que queremos transmitir. Pero normalmente yo doy un paso atrás porque creo que es necesario que el concursante se desahogue en ciertos momentos. Y creo que también es necesario que el jurado sepa dar la cara y defender su argumento. Si no sería un programa muy de mentira, yo te valoro y yo me callo.

En el caso de Lola Lolita, es un perfil arrebatador desde el minuto uno. Llega a decir en un programa que no está hecha para la tele, que no vale para la tele, pero que se mete de lleno. Así se lo hice saber en su día y lo piensa ahora, que ya están tardando en darle algo, porque es divertidísima, incluso cuando se enfada. No tiene filtro y para un programa de tele en el que hay muchos juegos de emociones, que explote de esa manera, es bueno. Yo soy muy fan de su concurso y de ella.

Uno de los nombres que más expectación ha generado es Victoria Federica ¿Crees que vamos a cambiar la opinión que tenemos con ella viéndola en 'El Desafío'?

| Atresmedia

Realmente no sé la opinión que tiene la gente de ella. Entiendo que algo generalizado al venir de la familia que viene, pero no lo sé si van a verla de otra manera tras 'El Desafío'. Más allá del apellido, también junto a Genoveva Casanova, que es otro nombre que también ha despertado mucha curiosidad, son evoluciones increíbles, bestiales, que no está buscado. Eso depende de cada una de ellas.

Tanto Genoveva Casanova, porque se lesiona muy pronto, como Victoria Federica, que va de menos a más, creo que es muy guay verlo en este programa y ellas mismas lo cuentan. Todas las preguntas que tengan que ver con estos perfiles se van a responder de sobras, porque hablan de esa evolución. Ellas mismas se abren en canal y es muy guay, porque si alguien tiene una versión diferente, creo que todos se pondrán de acuerdo. Primero porque no se les ha regalado nada y segundo porque son dos jabatas.

Ya se ha confirmado que 'El Desafío' está renovado por una sexta edición. ¿Se vive más tranquilo el estreno y la edición sabiendo que el futuro está asegurado?

Claro, más tranquilo se vive. Es una tranquilidad, pero creo, espero y deseo firmemente que esta edición va a funcionar, porque es un programa muy potente. Pese a estar confirmada la sexta, yo quiero que funcione la quinta para que haya una séptima temporada.

Ojalá 'El Desafío' se convierta en un programa de los clásicos de Antena 3, que ya va por buen camino. No es fácil que un programa funcione y esté lo está haciendo hoy en día, con las audiencias tan reñidas que hay.

| Atresmedia

¿A qué famoso te gustaría ver en la próxima temporada de 'El Desafío'?

Realmente cualquiera que se atreva. Hay muchos deportistas de élite que ven el programa y a lo mejor con la boca pequeñita te dice: ‘Oye, pues está muy guapo’. Pero luego cuando le lanzan un guante se lo han pensado mejor. Quien venga, sea influencer, famoso por la prensa rosa o un deportista, tiene que saber que este programa no es un paseo. Es un buen y hay que venir a disfrutarlo y a sufrirlo casi a partes iguales.

¿A qué reto te daría más miedo a enfrentarte en 'El Desafío'?

Creo que todo lo que tenga que ver con agua, yo no soy un gran nadador. Siempre que he hecho deporte, pero en el triatlón me da respeto el agua porque no soy buen nadador. No podría verme en pruebas como la apnea o el escapismo, que das vueltas como un pollo asado abriendo candados.

| Atresmedia

Ahora que estamos empezando el 2025, ¿qué le pides al año a nivel profesional?

Yo poco le puedo pedir más, sería ser muy ambicioso si te dijera que nuevos proyectos. Tengo 'Pasapalabra' que está en buen momento con este duelo que tenemos. También 'El Desafío', que creo firmemente que a funcionar y, más allá de la audiencia, creo que es un formato para estar orgulloso.

Tampoco le puedo pedir más al año aparte de salud y lo típico de que la familia esté bien. Y si llega algún proyecto nuevo este año, que lo disfrute tanto como todos los que he tenido, pero la suerte de estar ya está aquí. No le puedo pedir nada más porque se había también y abusivo por mi parte. Tengo dos programas que funcionan muy bien y ojalá sigan así durante muchos años.