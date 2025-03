Audiències: 'Hay una cosa que te quiero decir' lidera amb màxim abans '¡Salta!'

'Hay una cosa que te quiero decir' puja en audiències a Telecinco i lidera la nit amb màxim en obtenir un 12,8% i 1.201.000 espectadors. Deixa com a segona opció a '¡Salta!', que igualment és el més vist de la nit, amb 1.266.000 fidels i un 11,4% de share. A La 1, la pel·lícula "Late Night" no funciona amb un pobre 7,7% i 854.000.

A Cuatro, funciona la pel·lícula "La Bella y la Bestia" amb un 8,7% i 908.000 seguidors. Per la seva banda, 'laSexta Xplica' de José Yélamo baixa en audiències a un bon 5,9% i 520.000 fidels. Finalment, l'estrena en obert de 'Al cielo con ella' aconsegueix un bon 2,8% i 327.000 espectadors: puja al 3,9% en el públic entre 25 i 44 anys.

A la tarda,'Fiesta' amb Emma García no destaca encara que es manté en un 9,6% i 934.000 seguidors: puja al 12,8% en el target femení. El lideratge és per a Antena 3 amb el seu Multicine amb un 11,9% i 1,2M per a la seva primera pel·lícula. A més, 'Cine de Barrio' també funciona a La 1 amb un estupend 11,8% i 1.140.000 seguidors.

Al migdia, 'Socialité' baixa a un 8,1% des de Telecinco. 'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb un estupend 18,8% i 1.533.000 seguidors. Just abans, 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano' també lidera amb un 14%. A més, Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia amb un gran 22,4% de share i 2.338.000 seguidors.

A nivell diari,Antena 3 lidera amb distància el dissabte 8 de març amb un 10,8% de share. La 1 queda segona amb un 9,5%, mentre Telecinco és tercera amb un 9,3%. Un dissabte més, Cuatro supera laSexta, que tanca la llista.

