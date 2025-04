Preocupació per Ferit després de patir un tràgic accident a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 27 d'abril, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit i Seyran es van divorciar oficialment. En sortir del jutjat, ambdós van prestar declaració davant els mitjans de comunicació i Seyran va perdre el coneixement. Seyran es va recuperar a casa, però estava molt afectada perquè seguia enamorada, mentre que Ferit no parava de trucar-la per saber si estava bé.

Finalment, Ferit va aparèixer a casa de Seyran i ambdós es van abraçar, però Kazim el va fer fora al moment. Per la seva banda, Suna es va preparar per casar-se amb Saffet i ser infeliç tota la seva vida, mentre Abidin no volia seguir vivint si no podia estar amb ella. És per això que va prendre la decisió més arriscada de la seva vida, amb tal que els seus camins no se separessin.

En audiències, el passat mes de març, 'Una nueva vida' amb un 10,1% i 1.005.000 seguidors va baixar 1,7 punts de share, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renacer', que es va quedar en un 10,4%

i 843.000.

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Suna i Seyran fugen del casament juntament amb Ferit i Abidin. Els quatre aconsegueixen escapar dels Ihsanli i compren unes tendes de campanya per passar la nit al bosc i que ningú els trobi. Ferit i Seyran es trobaven molt a faltar i es declaren el seu amor.

Els Korhan estan preocupats per Ferit i esperen trobar-lo abans que els homes de Saffet. Finalment, Fuat i Asuman troben les dues parelles i els donen una bossa plena de diners perquè puguin començar una nova vida. Ferit està molt agraït i emocionat amb el seu germà, però un tràgic accident de cotxe acaba amb tota la seva il·lusió.