Audiències: 'Atrapa un Millón' lidera per sobre de 'Hay una cosa que te quiero decir'

'Atrapa un Milió' de Manel Fuentes torna líder en audiències a Antena 3 amb un correcte 10,2% i 1.109.000 telespectadors. La nova temporada de 'Hay una cosa que te quiero decir' amb Jorge Javier Vázquez no destaca amb un 9,4% i 797.000 fidels: puja al 12,4% en el públic femení. Els setzens de la Copa del Rei entre el Marbella i l'Atleti no funciona a La 1 amb un 9,8% i 1.075.000.

A Cuatro, també lidera la seva respectiva franja la pel·lícula "Top Gun Maverick" amb un 10,2% i 1.003.000. Finalment, 'laSexta Xplica' de José Yélamo baixa en audiències a un 4% i 356.000 fidels: puja al 4,5% entre el públic masculí.

A la tarda, 'Fiesta' sense Emma García no funciona a Telecinco amb un escuet 8,8% i 787.000 seguidors: frega el 12% en el públic femení. E Multicine d'Antena 3 lidera en audiències amb un estupend 12% de quota de pantalla i 1.110.000 seguidors. A més, 'Cine de Barrio' també ha funcionat a La 1 amb un 11% i 954.000. A Cuatro, funciona "Top Gun" amb un 7,5% i 703.000, mentre "La leyenda de Tarzán" també funciona a laSexta amb un 6,5% i 645.000.

Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' són segona opció de la seva franja amb un 9,6% i 8,1%. 'Socialité' es queda en un escuet 8% i 482.000 seguidors a Telecinco. Per la seva banda, 'D Corazón' puja a un 7,9% i 548.000 televidents.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb les seves reposicions al migdia amb un 20% i 1.369.000 seguidors: acaba en un 25%. Just abans, 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano' també lidera amb un 13,3% i 584.000 fidels. Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia amb un gran 24% de share i 2.230.000 seguidors.

A nivell diari, Antena 3 lidera en audiències amb un correcte 10,5%. La 1 es queda a prop amb un 9,3%, mentre que la tercera posició és per a Telecinco amb un 8,1%. Cuatro amb un estupend 7,3% està per sobre de laSexta, que es queda en un just 5,1% aquest dissabte.