Pablo Motos comunica la potent llista de convidats per al retorn de 'El Hormiguero'

Després d'unes breus vacances, 'El Hormiguero' ja està llest per tornar a la graella d'Antena 3 amb un cartell de convidats que promet entretenir i sorprendre els espectadors en la seva primera setmana de l'any. Pablo Motos i el seu equip arrencaran el 2025 el dimarts 7 de gener, deixant enrere les reposicions emeses durant les festes. Ho fa, a més, amb una llista de convidats de dilluns per arrencar els tres primers programes del 2025.

Per inaugurar l'any, el programa comptarà amb la presència dels actors María Hervás i Fernando Gil. Tots dos visitaran el plató de les formigues per parlar de l'estrena de la tercera temporada de 'Machos Alfa' i compartir anècdotes amb l'equip.

El dimecres, la música serà protagonista amb l'arribada de Manuel Carrasco, qui presentarà les seves noves cançons al programa. El cantant andalús, un habitual de 'El Hormiguero', promet emocionar el públic amb el seu talent i proximitat.

| Atresmedia

El dijous, Pablo Motos rebrà un trio de luxe: Genoveva Casanova, Roberto Brasero i Manuel Díaz 'El Cordobés'. Els tres acudiran al programa per avançar detalls exclusius de la nova temporada de 'El Desafío', que s'estrenarà un dia després a Antena 3. A més, els concursants compartiran algunes de les proves i reptes que protagonitzaran aquesta cinquena entrega de l'exitós format de Roberto Leal.

Amb aquest luxe de convidats, 'El Hormiguero' busca mantenir el seu lideratge en l'access prime time davant la competència. Especialment després de l'arribada de 'La Revuelta' de David Broncano, que ha aconseguit fer front a Pablo Motos. Els seguidors de l'espai podran gaudir novament de la seva combinació d'entrevistes, tertúlies, humor i experiments.

Recordem que, el 2024, 'El Hormiguero' amb un 15,2% i 1.992.000 espectadors va liderar per desè any consecutiu amb el seu tercer millor any històric. Va aconseguir una avantatge del seu immediat competidor de 7,3 punts i de gairebé 3 punts sobre la cadena pública en la seva franja. Va aconseguir, a més, més de 4,5 milions d'espectadors únics de mitjana cada dia i va liderar en gairebé el 80% de les seves emissions el 2024