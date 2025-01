Telecinco detalla el retorn de 'Hay una cosa que te quiero decir', amb dos convidats

'Hay una cosa que te quiero decir' torna a Telecinco. Relatar noves, sorprenents i emotives històries de persones anònimes i recórrer juntament amb elles el complex camí de les seves vides, desgranant els seus orígens, els conflictes no resolts i els seus desitjos més íntims, serà el principal objectiu de Jorge Javier Vázquez. Tot en el retorn de 'Hay una cosa que te quiero decir', que Telecinco estrenarà aquest dissabte 4 de gener a les 22:00h.

Emotives històries personals narrades pels seus protagonistes en primera persona commouran els espectadors de 'Hay una cosa que te quiero'. A més, també tindran lloc emocionants retrobaments, romàntiques declaracions d'amor, sincers agraïments i sentits penediments, entre altres situacions. Cada relat començarà amb l'enviament d'una carta d'una persona que ha interromput una relació, desitja recuperar un amor o aclarir assumptes del passat, entre situacions.

Personatges coneguts del panorama nacional i internacional com Lolita, l'actor Jaime Lorente, els cantants David Bustamante i Malú, l'entrenador de la selecció espanyola de futbol Luis de la Fuente o la diva mexicana Verónica Castro, entre d'altres, seran partícips d'algunes de les emocionants històries que formaran part de les diferents entregues del programa.

| Mediaset

Dos espais diferenciats, el dels remitents i el dels destinataris, dividits per un sobre gegant que es desplega, conformen l'eix de l'escenografia del programa.Al renovat plató de 'Hay una cosa que te quiero decir', les solapes del sobre cobreixen les pantalles, que únicament a petició expressa dels convidats poden obrir-se o retirar-se per acollir una trobada emotiva final. Cada entrega del programa podrà ser presenciada per les més de 300 persones que, des de les grades, seran testimonis de com els convidats es troben.

L'estrena de 'Hay una cosa que te quiero decir'

La cantant Ana Guerra intervindrà en una de les històries que formaran part de l'estrena de 'Hay una cosa que te quiero decir'. És la de Quique i Macarena, una família que va perdre víctima del càncer la seva filla Ainhoa de 14 anys, fan incondicional de l'artista. La cantant serà còmplice dels pares d'Ainhoa, que desitgen agrair a la seva primogènita, Irene, tot el que va fer per aconseguir reconfortar la seva germana menor en els seus últims mesos.

D'altra banda, l'actor cubà Rubén Cortada acudirà al plató per sorprendre per mitjà de la seva millor amiga a una compatriota seva. La seva història està plena d'inquietuds, moments complicats i anades i vingudes pel món portarà l'intèrpret a establir una gran connexió.

A més, Jorge Javier Vázquez serà testimoni de la recerca d'una filla per part de la seva mare biològica. Així com l'intent desesperat d'una dona de recuperar l'amor de l'home del qual encara està enamorada i que ha estat la seva parella durant anys, entre altres històries.