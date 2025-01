Audiències: 'De Viernes' cau, però lidera davant el mal comiat de 'El Grand Prix'

'De Viernes' cau per sota del doble dígit, però recupera el lideratge en audiències de la nit. L'entrevista a Maite Galdeano és la primera opció de la nit a Telecinco amb un breu 9,7% i 800.000 espectadors. A Antena 3, la pel·lícula "Los renglones torcidos de Dios" tampoc destaca i es queda en un 8,9% i 822.000.

La final de 'El Grand Prix' punxa en audiències amb un pobre 6,7% i 720.000: puja al 14,2% de 4 a 12 anys i a l'11,1% de 25 a 44 anys. A Cuatro, 'El Blockbuster: The karate kid' es queda en un 6,9% i 677.000. Finalment, 'laSexta Columna' (5,2% i 617.000) i 'Equipo de Investigación' (4,1% i 460.000) baixen en audiències.

'El Diario de Jorge' no funciona a la sobretaula de Telecinco

'El Diario de Jorge' continua sense funcionar en audiències a un 7,4% i 704.000 espectadors. Tanmateix, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 12,4% i 1.208.000 televidents des d'Antena 3. 'La Promesa' lidera la tarda amb un estupend 13,8% i 1.208.000 a la tarda de La 1. Just abans, 'La Moderna' puja per sorpresa a un 10,2% i 948.000 fidels.

| Atresmedia

'TardeAR' es manté en un 8,6% juntament amb 751.000 telespectadors des de Telecinco. No pot amb 'Y ahora Sonsoles', que cau, però lidera, amb un 9,5% de quota juntament amb un 833.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 16,4% i 1.611.000 seguidors a Antena 3. 'Reacción en Cadena' es queda en un mal 8,4% i 825.000 fidels a Telecinco. A més, 'Aquí la Tierra' funciona en audiències amb un bon 11,2% i 1.154.000 fidels.

El dia arrenca bé per a 'La Hora de La 1' amb un estupend 16% i 300.000. 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,3% juntament amb 1.497.000 seguidors a Antena 3. Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia amb un grandiós 22,5% i 2.099.000.

Antena 3 continua líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del divendres 3 de gener amb un 11,8% de share.La 1 amb un 9,1% està per sobre de Telecinco, que es queda en un 8,6%. Per la seva banda, laSexta amb un 5,8% està per sobre de Cuatro, que es queda en un 5,6%.

El 59% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena aquest divendres. Això suposa que van veure la televisió 27 milions d'espanyols.