La impactant imatge de Victoria Federica que deixa sense paraules abans de 'El Desafío'

La cinquena edició de 'El Desafío' arriba el divendres 10 de gener a Antena 3, i el seu elenc de participants està donant de què parlar. Entre ells, destaca Victoria Federica, que competirà sota el nom de Victoria de Marichalar. La influencer i neboda del rei Felip VI s'enfronta a un nou repte en la seva carrera, demostrant una faceta desconeguda a 'El Desafío'.

En una de les proves més clàssiques del format, que s'han vist ja a la promo de 'El Desafío', Victoria Federica sorprèn el públic manejant un rifle de precisió. Malgrat la tensió, deixa veure el seu costat més vulnerable: "Creu-t'ho, creu-t'ho (es diu a si mateixa). I és que no puc perquè mai m'he cregut res i no em surt", confessa en un moment de dificultat, reflectint el desafiament emocional que suposa per a ella sortir de la seva zona de confort.

A més, Victoria Federica protagonitzarà un dels moments més impactants de la temporada enfrontant-se a una prova en la qual cremarà en flames. Enmig del xoc, Roberto Leal, presentador del programa, intenta calmar-la: "Tranquil·la, Vic!".

| Atresmedia

Un dels moments més complicats per a Victoria Federica en el programa va ser la prova d'apnea, que va enfrontar en la seva primera aparició televisiva. "La més difícil per a mi va ser l'apnea, era el meu primer programa, la meva primera vegada a televisió. Però vaig fer la marca que vaig fer i crec que si ho hagués fet més tard, hauria fet millor marca que la que vaig fer", va explicar prèviament a 'El Hormiguero'.

A més de Victoria Federica, el programa compta amb un càsting de luxe que inclou a Genoveva Casanova, Feliciano López, Lola Lolita, Roberto Brasero, Susi Caramelo, Manuel Díaz 'El Cordobés' i Gotzon Mantuliz. Genoveva Casanova, una altra de les grans apostes d'aquesta edició, també es sincera sobre l'impacte del programa en la seva vida: "A mi em va agafar això en un moment molt difícil", revela, fent al·lusió al període que va viure després de ser vinculada sentimentalment amb el príncep Federico de Dinamarca.

A més, Roberto Leal no escatima en elogis per a aquesta temporada. "Porto 24 anys treballant a la tele i això no ho havia vist mai", assegura, destacant la intensitat i espectacularitat de les proves.