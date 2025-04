Audiències: 'Fiesta' d'Emma García aconsegueix guanyar a 'Y ahora Sonsoles' el Dijous Sant

'Supervivientes' segueix líder en audiències i arrasa en la seva setena gala en obtenir un gran 20,7% i 1.434.000 espectadors. El reality de Telecinco, que baixa 2,4 punts de quota de pantalla, aconsegueix un bon 12,6% de quota i 1.313.000 en el seu express. Per la seva banda, la pel·lícula "Fatale" no funciona amb un 8% i 615.000 seguidors a Antena 3.

La pel·lícula "Fatum" és tercera opció des de La 1 amb un 7,6% i 629.000. Per la seva banda, "El Hombre de Toronto" no funciona en audiències amb un 4,9% i 397.000 a Cuatro. No obstant això, aconsegueix superar "Testigo protegido", que es queda en un 3,9% i 314.000 a laSexta.

'El Hormiguero' cau en audiències amb les seves reposicions a un pobre 7,9% de share i 830.000 espectadors a Antena 3. Tampoc funcionen les de 'La Revuelta' amb un pobre 7,5% i 776.000 telespectadors.

| Telecinco

'La Ruleta de la Suerte' arrasa al migdia

A la tarda, 'Fiesta' d'Emma García no destaca en audiències amb un escuet 8,9% i 711.000 espectadors a Telecinco. No obstant això, pot amb 'Y ahora Sonsoles', que es queda per sota amb un 8,6% i 650.000 seguidors des d'Antena 3. No obstant això, ambdues estan per sota de La 1 amb "Ben - Hur", que aconsegueix un 11,1% i 911.000 fidels. Igualment, 'Sueños de Libertad' lidera inicialment la sobretaula amb un estupend 12,6% i 1.111.000.

L'última franja de la tarda se la porta en audiències 'Pasapalabra' amb baixada en ser festiu marcant un 15,5% i 1.229.000 telespectadors. Al migdia, 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 19,6% i 1.338.000.

| Antena 3

Al matí, 'La Hora de La 1' lidera en audiències amb la seva cobertura de les processons amb un fantàstic 16,9% i 585.000 espectadors. La segona opció és per 'Espejo Público' amb un escuet 9,8% i 306.000. La més perjudicada és Telecinco amb la baixada de 'El Programa de Ana Rosa' (8,5% i 241.000) i 'Vamos a ver' (8,7% i 335.000).

Telecinco aconsegueix el lideratge del dijous en audiències

Telecinco lidera en audiències en la jornada del dijous 17 d'abril amb un 11% de share. Antena 3 és segona amb un 10,7%, mentre que La 1 queda en tercera posició amb un 9,8%. laSexta amb un 5,3% baixa i es queda a prop de Cuatro, que tanca la llista amb un 5%.

Aquest dijous, més de 25 milions d'espectadors únics van veure la televisió, cosa que suposa més de la meitat de la població a Espanya. A més, el consum supera les 2,5 hores de mitjana per espectador.