Gerro d'aigua freda per a Natàlia Sánchez després d'un últim cop a 'Sueños de Libertad'

Aquest dijous 24 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', després de parlar-ho amb Marta, Damián va encarregar al detectiu privat que investigués a el senyor Pedro. Luz va comunicar a Begoña que havia pres una decisió respecte a la proposta de Damián de substituir Herrera al dispensari.María es va apuntar el seu primer tant com a tutora de Julia: va aconseguir que li donessin el paper de Ventafocs a la nena.

Joaquín va informar a Luz de la cardiopatia de Gema, i la doctora Borrell, conscient de la dificultat que això suposava perquè tingués fills, va aconsellar alternatives. Damián i el senyor Pedro van discutir a causa de les seves diferències sobre com gestionar la fàbrica. Andrés i Marta van visitar Luis amb la intenció de fer les paus entre cosins, mentre Damián va descobrir que Jesús havia estat investigant a Luz.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' supera els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Begoña vol fer veure que María no representa una bona influència per a Julia. Joaquín està molt il·lusionat amb la idea d'adoptar, però Gema necessita temps. el senyor Pedro s'adona de l'interès de la seva germana en el doctor Herrera, mentre Damián confronta a Luz després d'exercir al dispensari de la fàbrica sense tenir el títol.

Claudia no acaba de perdre l'interès en Raúl i pregunta per ell a la seva tia. Begoña, personatge de Natalia Sánchez, desolada per la situació amb Julia, busca consol en Digna. Andrés retreu a María que està acaparant a Julia, però Raúl surt en la seva defensa, mentre Digna ha d'intervenir per evitar que Damián denunciï a Luz.